FILMTIPPS IM SEPTEMBER:

OXMOX hat für euch die besten und schlechtesten Filme des Monats herausgesucht!

Herr Bachmann und seine Klasse

Fast vier Stunden Doku über eine Schulklasse perspektivloser Kids – wer will das sehen? Doch dann die ganz große Überraschung: Diese Dokumentation bietet mehr Wow-Effekte, mehr Komik und Tragödie als so manche Hollywood-Produktion. Kaum ein Festival-Film wurde je so unisono gefeiert wie dieser Berlinale-Beitrag, Jury-Bär samt Publikums-Preis – besser geht kaum! Mit viel Empathie und robuster Distanz gleichermaßen erzählt Regisseurin Maria Speth die Geschichte des titelgebenden Pädagogen. Der Sonderling, kurz vor der Pensionierung, unterrichtet an einer Gesamtschule in der hessischen Provinz. Die 12- bis 14-Jährigen seiner Klasse kommen aus unterschiedlichen Ländern. Bisweilen verzweifelt, doch letztlich zufrieden mit den Früchten seiner Arbeit – und erstaunlich schnell wird man vertraut mit den Figuren. Der Angeber. Die Schüchterne. Der Schwätzer. Zum Liebling avanciert die religiöse Ferhan, die stets mit Kopftuch erscheint – und darunter gerne weg döst. Lächerlich gemacht wird hier niemand, selbst homophobe Sprüche werden ernstgenommen – und gerade da- durch umso wirkungsvoller gekontert. Mit einem bewegenden Happy End entlässt diese zauberhafte Doku ihr Publikum. Ein bisschen von John Lennons „Imagine“ schimmert über dem Abspann. Der wichtigste, witzigste und wertvollste deutsche Film in diesem Jahr.

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

Der wohl entspannteste Regisseur der Republik zaubert einen Berg erfrischend

famoser Ideen, mit dem der Klassiker mit der notwendigen Respektlosigkeit entstaubt wird. „Wenn man arm ist, darf man sich unter keinen Umständen an die Armut gewöhnen.“ Als „philosophische Komödie“ beschreibt Buck seinen jüngsten Streich. Tatsächlich geht es um Sein und Schein, um den Luxus, das große Fressen und die Moral. All das präsentiert sich mit vergnüglicher Leichtigkeit.

Curveball

Stell dir vor es ist Krieg, und alles, wegen einer Fälschung der Geheimdienste. Diese Geschichte, und es handelt sich um eine wahre Story, erzählt Regietalent Johannes Naber in dieser grandiosen Politsatire. Anno 1999 hofft der BND, von einem Asylbewerber Beweise für biologische Waffen im Irak zu bekommen, schließlich lockt ein deutscher Pass. Außenminister Colin Powell präsentiert vor der UN die Fälschung als Grund für einen Angriff auf den Irak – und Joschka Fischer schweigt dazu. „Der damalige Kanzleramtschef ist heute Bundespräsident“, meldet der Nachspann nüchtern. Komödien-Coup.