AKTUELLE OXMOX KINOSTARTS DER NEUEN WOCHE

28. September 2017

Die OXMOX-Filmtipps für diese Woche:

Neue Woche – neue Filme in den deutschen Kinos. Mit dabei sind u.a. Cars 3 in spektakulärem 3D, Stephan King‘s Bestseller Es in einer Neuverfilmung und Kingsman – The Golden Circle mit Colin Firth und Channing Ta­tum sowie Halle Berry und Elton John in Nebenrollen.

Alle Kinostarts am 28.09. gibts hier:

Die beste aller Zeiten

AT/DE 17, ab: 28.09., R: A. Goiginger

Berührendes Drama um einen Siebenjährigen, der in den 80ern als Sohn einer Junkie-Mutter in einem Salzburger Sozialbau aufwächst. Mit viel Liebe schafft es Helga (Verena Altenber­ger) ihre Sucht vor dem Jungen zu verbergen. Mehrfach zieht sie auf eigene Faust einen Ent­zug durch, wird aber durch ihr Umfeld immer wieder in den Strudel hineingezogen. Für den fantasievollen Adrian ist sein Leben ganz nor­mal. Die Story basiert auf den Kindheitser­leb­nissen des Regisseurs.

Trailer:

Cars 3 – Evolution [3D]

US 17, ab: 28.09., R: B. Fee

Der dritte Teil der Animations-Reihe ist deutlich besser als sein enttäuschen­der Vor­gänger und erreicht fast den grandiosen Erstling. Dauer-Champion Lightning Mc­Queen kommt langsam in die Jahre. Das wird dem roten Flitzer klar, als er in jedem Rennen nur noch die Rücklichter eines mo­dernen Hightech-Wa­gens zu sehen bekommt. Lightning muss ent­scheiden: Will er sich geschlagen oder nochmal richtig Gas geben?

Trailer:

Conny Plank – The Potential of Noise

US 17, ab: 28.09., R: R. Caduff

Doku über den Musikproduzenten und Stu­dio­besitzer, der mit Stars wie Marlene Diet­rich, Kraftwerk, Ultravox, Scor­pions, Einstürzende Neubauten, David Bowie und so gut wie allen Größen der Kra­utrock-Ära arbeitete.

Trailer:

Es

US 17, ab: 28.09., R: A. Muschietti

Neuverfilmung des Weltbestsellers von Hor­ror-König Stephen King um ein Städtchen im Nordosten der USA, in dem immer wieder Kin­der verschwinden. Hinter den grässlichen Ta­ten steckt der fiese Clown Pennywise (Bill Ska­rs­gård), der, wie sich herausstellt, die Ge­g­end bereits seit Jahrhunderten terrorisiert …

Trailer:

Kingsman – The Golden Circle [3D]

US 17, ab: 28.09., R: M. Vaughn

In der Fortsetzung der Spionage-Action­komö­die von 2014 verbünden sich die britischen Ag­enten Harry (Colin Firth) und sein junger Schützling Eggsy (Taron Egerton) mit zwei US-Kollegen (Jeff Bridges und Channing Ta­tum). In Nebenrollen sind u. a. Halle Berry, Julianne Moore und Mark Strong sowie Elton John dabei.

Trailer:

Mein Leben – Ein Tanz

ES 17, ab: 28.09., R: L. Stojevic

Faszinierende Doku über die beste Flamenco-Tänzerin. La Chana verzaubert mit ihren rasanten Schritten und ihrer Leidenschaft die Welt. Doch hinter der gefeierten Dancing Que­en stand eine Frau, die ein schweres Schicksal erleiden musst. Whitney Houston lässt bit­ter grüßen.

Trailer:

Rock My Heart

DE 17, ab: 28.09., R: H. Olderdissen

Jana (Anna Lena Klenke) ist 17 und lebt mit einem Herzfehler. Weil sie ihrer Meinung nach jeden Moment tot umfallen könnte, lebt sie ohne Rücksicht auf Verluste. Sehr zum Leid­wesen ihrer Eltern. Da lernt das Mädchen den alten Pferdetrainer Paul (Dieter Hallervorden) und seinen Hengst Rock My Heart kennen. Eine Begegnung, die das Leben aller drei ver­ändern soll. Ein mitreißendes Drama für junge Pferdenärrinnen.

Trailer:

Stromaufwärts

BE/NL 17, ab: 28.09., R: M. Hänsel

Erst nach dem Tod des gemeinsamen Vaters er­fahren die Halbbrüder Homer (Oliver Gour­met) und Joé (Sergi López) von der Existenz des jeweils anderen. Um sich besser kennen zu lernen unternehmen sie eine gemeinsame Bootsfahrt, bei der sie einem Mann (John Lyn­ch) begegnen, der mehr über ihren Erzeuger weiß als sie.

Trailer:

Victoria & Abdul

US 17, ab: 28.09., R: S. Frears

Während der Feierlich­keiten zu ihrem 50. Thron­jubiläum lernt die britische Königin Vic­toria (Judi Dench) den Diener Abdul (Ali Fazal) kennen und schätzen. Schnell wird der junge Inder zu einem ihrer liebsten Gesprächs­partner. Zeigt er ihr doch, dass selbst sie noch einiges über die Kulturen und Menschen im damals noch ein Weltreich darstellenden Empire lernen kann.

Trailer:

Wann endlich küsst Du mich?

DE 17, ab: 28.09., R: J. Ziesche

Low-Budget-Drama um eine Mutter und ihre 16-jährige Tochter, die beide gleichzeitig schwanger werden.

Trailer: