AKTUELLE OXMOX KINOSTARTS DER NEUEN WOCHE

21. September 2017

Die OXMOX-Filmtipps für diese Woche:

Es ist wieder Donnerstag – das heißt: Es kommen wieder neuen Filme in die deutschen Kinos. Diese Woche dabei sind u.a. Schloss aus Glas mit Brie Lar­son, Woody Harrelson und Naomi Watts, Norman mit Richard Gere und die Doku Das System Milch.

Alle Kinostarts am 21.09. gibts hier:

Amelie rennt

DE 17, ab: 21.09., R: T. Wiemann

Großstadtgöre Amelie (Mia Kasalo) hat Asth­ma. Deshalb schicken ihre Eltern (Susanne Bor­mann, Denis Moschitto) sie gegen ihren Willen in ein Alpen-Sanatorium in Südtirol. Nach ein paar Tagen reißt sie aus. Während die Heimleitung, die panischen Eltern und die Poli­zei sie auf dem Heimweg nach Berlin vermuten, ist das Mädchen in die Berge geflüchtet. Dort trifft sie den kaum älteren Bauernsohn Bart (Samuel Girardi). Gemeinsam erlebt das Duo das Abenteuer seines Lebens… Gute Darsteller, eine atemberaubende Kulisse und eine realis­tische Story.

Trailer:

Das System Milch

DE 17, ab: 21.09., R: A. Pichler

Von wegen glückliche Kühe. Diese Doku blickt hinter die Mechanismen der jährlich zwei Bill­ionen Tonnen (!!!) produzierenden, hochtech­nisierten EU-Milchwirtschaft.

Trailer:

Schloss aus Glas

US 17, ab: 21.09., R: D. Cretton

Als kleine Kinder war es für Jeanette (Brie Lar­son) und ihre Geschwister noch ein Aben­teuer in zerfallenen Häusern und ständig auf der Flucht vor der Polizei zu leben. Mit zu­nehmendem Alter sind die Macken und leeren Versprechungen ihres „Lebenskünstler“-Vaters (Woody Harrelson) und ihrer verhuschten Mutter (Naomi Watts) allerdings schwerer zu ertragen. Jeanette weiß, dass der Zeitpunkt naht, an dem sie mit ihren Eltern brechen muss. Ein hervorragend gespieltes Drama, das an „Cap­tain Fantastic“ erinnert.

Trailer:

Norman

US/IL 16, ab: 21.09., R: J. Cedar

Kurzweilige Tragikomödie mit Richard Ge­re als New Yorker Möchtegern-Geschäfts­mann, der durch einen Zufall einen Politiker kennenlernt. Als dieser wenige Jahre später israelischer Ministerpräsident wird, erinnert er sich an Norman und macht ihn zu einer Berühmtheit. Daraus will dieser Profit schla­gen, löst aber nur eine internatio­nale Katas­trophe aus… Auch dabei: Michael Sheen, Steve Buscemi und Charlotte Gainsbourg.

Trailer:

Körper und Seele

HU 17, ab: 21.09., R: I. Enyedi

Im diesjährigen Berlinale-Gewinnerfilm geht es um die introvertierte Mária (Alexandra Bor­bély) und ihren neuen Kollegen Endre (Gé­za Morcsányi). Zufällig stellt das Duo fest, dass es allnächtlich den gleichen Traum hat. Fasziniert von dieser intimen Verbindung such­en sie die Nähe des anderen. Doch das stellt sich im wahren Leben als schwieriger heraus, als im Schlaf.

Trailer:

Schule, Schule – Die Zeit nach Berg Fidel

DE 17, ab: 21.09., R: H. Wenders

Die Fortsetzung des Doku-Hits „Berg Fidel – Eine Schule für alle“ von 2011.

Trailer:

Blind & Hässlich

DE 17, ab: 21.09., R: T. Lass

Low-Budget-Lovestory zwischen einem nicht gerade attraktiven jungen Mann und einer blin­den Frau. Allerdings tut diese nur so und kann in Wirklichkeit doch gucken …

Trailer:

Hereinspaziert!

FR 17, ab: 21.09., R: P. de Chauveron

Ein abgehobener, steinreicher Schriftsteller (Christian Clavier) ermuntert in seinem neu­en Roman die Franzosen mehr Barmherzig­keit gegenüber Notdürftigen zu zeigen. Sehr kla­maukig und teilweise rassistisch – manch­mal mit intelligenten Momenten.

Trailer:

The Lego Ninjago Movie [3D]

US 17, ab: 21.09., R: C. Bean

Nach dem „Lego Batman Movie“ kommt nun der zweite Ableger des sensationell erfolg­reichen „Lego Movie“ von 2014. Auch hier ist die Animationstechnik wieder großartig. Dabei geht es um eine Gruppe Teenager, die tagsüber in die Schule gehen, aber nachts als Ninjas Bösewichte und Verbrecher jagen.

Trailer:

The Book Of Henry

US 17, ab: 21.09., R: C. Trevorrow

(Möchtegern-)Rührstück um einen hochbe­gabten Elfjährigen, der einen ausge­tüftelten Plan entwirft, um das misshandelte Mädchen von nebenan zu retten.

Trailer:

Leanders letzte Reise

DE 17, ab: 21.09., R: N. Baker-Monteys

Jürgen „Das Boot“ Prochnow gibt den rüs­tigen Rentner, der sich mit 92 Jahren (!) an je­nen Ort begibt, wo er als Soldat Gräueltaten beging und die Liebe seines Lebens fand. Höl­zernes Drama mit bleischweren Dialogen.

Trailer:

Ay Lav Yu Tuu

TR 17, ab: 21.09., R: S. Midyat

Türkische Komödie mit 80er-Star Steve Gut­tenberg („Police Academy“)

(kein Trailer)

Bananas, Pancakes und der Lonely Planet

NL 15, ab: 20.09., R: D. Veldhuizen

Doku über ein zuvor von der Außenwelt nahe­zu abgeschottetes Dorf in Laos, das nach der Veröffentlichung eines Reiseführers von Ruck­sacktouristen überrannt wird.

Trailer: