OXMOX-FILMTIPPS für Dezember (Teil 2)

Aquarela

GB/D/DK/USA 2018; S: 12.12.; R: Victor Kossakovsky

Schön, zerstörerisch, lebensnotwendig – Wasser. Bildgewaltig inszenierte Dokumentation im seltenen Format von 96 Bildern pro Sekunde.

AB ♥

Die glitzernden Garnelen

F 2019; S: 05.12.; R: Cédric Le Gallo, Maxime Govare

Nur eine unbedachte Äußerung und schon war‘s das: Nach einer homophoben Bemerkung wird Schwimm-Champion Matthias von seinem Verein dazu gezwungen, ein schwules Wasserball-Team zu coachen. Viel Spaß beim Publikum.

AB ♥♥♥

Auerhaus

D 2019; S: 05.12.; R: Neele Leana Vollmar

In den 80er Jahren gründet eine Handvoll Jugendlicher in einem Dorf eine WG. Kurz vor dem Abi ist nicht nur Party angesagt. Frieder hat einen Suizid-Versuch hinter sich. Sein bester Kumpel Höppner ist vom spießigen Stiefvater genervt. Die Dramödie balanciert souverän zwischen ziemlich ernst und ausgesprochen amüsant. Damian Hardung und Max von der Groeben geben die ungleichen Buddys charismatisch, glaubwürdig und umwerfend ulkig. Die atmosphärisch gelungene Zeitreise in die 80er dürfte für jene, die sie erlebt haben, zum wehmütigen Nostalgie-Trip geraten. Alle anderen werden staunen über Polizei im VW-Käfer, Stress mit der Musterung sowie gemütliche Zeiten vor der Erfindung sozialer Medien. Selten werden existenzielle Themen mit solch erfrischender Leichtigkeit präsentiert.

DO ♥♥♥♥♥♥

The Peanut Butter Falcon

USA 2019; S: 12.10.; R: Tyler Nilson, Michael Schwartz

Amüsante Feelgood-Geschichte um die Freundschaft zwischen dem 22-jährigen Zak und dem lokalen Outlaw Tyler. Normal sind beide nicht. Der eine ist Mensch mit Down-Syndrom. Den anderen werfen alte Schuldgefühle aus der Bahn. Auf ihrer Flucht erlebt das ungleiche Duo amüsante Abenteuer à la Mark Twain. Visuell überzeugt das Buddy-Abenteuer durch poetische Bilder. Eine schöne Bescherung, nicht nur zu Weihnachten.

DO ♥♥♥♥♥♥

Die Wache

F 2019; S: 12.12.; R: Quentin Dupieux

Schräge Komödie um einen schrulligen Kommissar, der eine ganz Nacht lang einen pflichtbewussten Bürger verhört. Vor zwanzig Jahren gelang Dupieux unter dem Pseudonym Mr. Oizo mit „Flat Bean“ ein schräger Techno-Hit, der sich europaweit viele Wochen in den Top Ten hielt – inklusive dem Musikvideo mit einer putzigen Plüsch-Puppe aus der Schmiede von „Muppets“-Papa Jim Henson. „Im Kino gewesen. Gelacht!“

DO ♥♥♥♥♥