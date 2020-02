TOP FILME im Februar

Bombshell

USA 2019; S: 13.02.; R: Jay Roach

“Blondinen bevorzugt“ heißt das Motto des Fox News Senderchefs Roger Ailes. Beim Publikum sorgen die attraktiven Ladies für Quote, beim bulligen Boss dienen sie zur Befriedigung seiner gockelhaften Aufreißer-Allüren. Wer die übergriffigen Macho-Machtspielchen des übergewichtigen Egomanen verweigert, hat schnell die Kündigung auf dem Tisch. Diese Erfahrung muss auch Gretchen Carlson (Nicole Kidman) machen, doch die vermeintliche TV-Barbie probt überraschend den Aufstand gegen das TV-Imperium. Sie klagt gegen den mächtigen Medien-Manager und gewinnt eine Entschädigung in Millionenhöhe – ein Meilenstein der #MeToo-Bewegung. Bei seinem Blick auf die Machtstrukturen der Medien-Maschine legt das Drama ein rasantes Tempo vor. Bei den Innenansichten seiner Figuren hätte mehr Entwicklung und Tiefgang nicht geschadet. Gleichwohl überzeugt der Sexismus-Krimi durch seine rigorose Anklage gängiger Machtstrukturen sowie mit seinem hochkarätigen Ensemble – „Uhrwerk Orange“-Bösewicht Malcolm McDowell zum Murdoch zu machen, ist eine Klasse für sich! DO

♥♥♥♥♥

La Gomera

Rumänien 2019; S: 13.02.; R: Corneliu Porumboiu

Um ihren Geldwäscher aus dem Knast zu holen, lernen die Mafiosi eine Geheimsprache. Allein mit Pfeifen wollen sie den Befreiungs-Coup orchestrieren. Wie praktisch, dass auf La Gomera diese Kommunikation genutzt wird, um sich über große Entfernung zu verständigen. Der korrupte Cop Cristi reist auf die Kanareninsel, wo die attraktive Gilda bereits wartet. Mit der Lady verbindet den Polizisten ein Geheimnis, wie eine Rückblende alsbald enthüllt. In Bukarest sprach die femme fatale den Inspektor an, um ihre raffinierten Plan einzufädeln. Als Dirigent des clever konstruierten Neo-Noir-Krimi beweist Regie-Talent Corneliu Porumboiu einmal mehr, dass Rumänien zu den eindrucksvollen Kinonationen gehört. Zum cleveren Story-Puzzle gesellt sich eine visuelle Wundertüte, deren Eleganz immer wieder verblüfft. Nicht minder einfallsreich erweist sich der Soundtrack. Von Iggy Pops „The Passenger“ zur schwungvollen Eröffnung bis zum ironischen Finale zu „Livin’ La Vida Loca“. Mit stoischer Mine macht Vlad Ivanov seinen Inspektor zu einem tragisch-komischen Cop mit Buster Keaton-Qualitäten. DO

♥♥♥♥♥♥

The Gentlemen

GB 2019: S: 27.02.; R: Guy Ritchie

Madonnas Ex-Gatte Guy Ritchie ist immer gut für coole Krimi-Komödien. Diesmal schickt er Matthew McConaughey als Drogenbaron ins Brexit-Kiffer-Rennen. Für seine englischen Marihuana-Plantagen findet er einen stinkreichen Käufer. Doch er hat die Rechnung ohne den fleißigen Cop Fletcher alias Hugh Grant gemacht. God save the Queens cinema! DO

♥♥♥♥♥