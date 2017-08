9. August 2017

OXMOX Präsentiert: Guano Apes „Celebrating the 20th anniversary – Proud like a God”

21.10. – Große Freiheit 36

Das Debutalbum „Proud Like A God“ der Guano Apes erschien am 06.10.1997. Mit Songs wie „Open Your Eyes“, „Rain“ oder „Lords Of The Boards“ eroberte die Band schnell die Rockbühnen der Welt. Henning Rümenapp, Dennis Poschwatta, Stefan Ude und Sandra Nasic erarbeiteten im Umland von Göttingen mit jugendlichem Leichtsinn ein Album, welches in der Folge einen Triumphzug durch die weltweiten Rock-Charts führte, der Generation X eine Stimme gab und eine mehr als 20-Jährige Karriere begründete. Am 21.10.2017 feiern die Guano Apes dieses Jubiläum in der Großen Freiheit 36 in Hamburg!