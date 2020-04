OXMOX präsentiert: VENI, VIDI, DANCE!

VENI, VIDI, DANCE!

Into the Rabbit Hole – The Easter Stream

Aus der Not, der gezwungenen Untätigkeit, geboren, galt es neue Wege zu

finden, wie wir weiterhin den Menschen Freude bereiten können.

Ein Gedanke entsprang. Ein Rave, an Ostern, für alle eigentlich einer

der Tage im Jahr, um richtig zu feiern.

Initiiert von Jay Frog fand sich innerhalb kürzester Zeit eine illustre

Runde an Hamburger DJs.

12 an der Zahl taten sich zusammen, um mit einem breiten und vorwiegend

elektronisch angehauchtem, musikalischem Spektrum den Tag gebührend zu

Euch nach Hause zu bringen. Von 14:00-23:00 Uhr feiern wir mit Euch

Ostern. Live auf https://veni.vidi.dance

Timetable:

14:00-14:45 – Mark Ekkardsson

14:45-15:30 – Erick Decks

15:30-16:15 – E.Q.T.

16:15-17:00 – Jay Frog

17:00-17:45 – Christian Weber

17:45-18:30 – Discofamily

18:30-19:15 – Jürgen Brosda (Der DJ vom Kiez)

19:15-20:00 – DeFlou

20:00-20:45 – Detire

20:45-21:30 – Miss Cortex

21:30-22:15 – Noshima

22:15-23:00 – Max Bass

In Kooperation mit Clubstream040 und der Großen Freiheit 36 wird dieses

Event zu einer besonderen Osterüberraschung.

Ostersonntag ab 14 Uhr.