OXMOX TOP TIPP: Sunshine Reggae Festival

Erstes Reggae Festival im Elsass seit 2011 ! 100% Reggae

Erlebe die 10. Neuauflage des entspanntesten Festivals des Jahres. Das Sunshine Reggae Festival startet am 12. Juni und findet auf dem Gelände von ROESCHWOOG im wunderschönen Seepark STAEDLY im Elsass, direkt an der deutsch-französischen Grenze statt. Dass dabei der sonnige Name mit zum Programm gehört, lässt sich erahnen, hört die bereits zum 10. Mal stattfindende Veranstaltung doch auf den schönen Namen “Sunshine Reggae Festival”.

Jeder ist herzlich Willkommen, die zehnte Ausgabe wird bestimmt wieder unvergesslich.

Französisches Reggae-Flair direkt hinter der Grenz

ROESCHWOOG liegt im französischen Elsass, direkt hinter der Grenze und nur 40 Kilometer von Karlsruhe und 35 Kilometer von Straßbourg entfernt. Somit verbindet das Festival das Elsass mit dem südöstlichen Rheinland-Pfalz, der Veranstalter “Multi-Culturelle” – Verein zur Förderung von Kunst und Kultur – möchte damit in der Region die deutsch-französische Freundschaft unterstreichen. Ein familiäres Festival soll es sein, voller Peace and Harmony.

Nicht weniger als 17 Gemeinden aus dem Elsass unterstützen das Festival mit viel Leidenschaft und unter tatkräftiger Beratung des Bürgermeisters von Wissembourg.

Festival im Grünen auf wunderschönem Gelände

Am 18, 19 und 20 Juni 2021 wird auf dem Festivalgelände alles geboten werden, was die Herzen der Reggae-Fans höher schlagen lässt, aber ausdrücklich nicht nur Reggae-Liebhabern Freude bereitet. Als Headliner gibt sich ANTHONY B mit House of Riddim – eine der besten Begleitbands Europas – die Ehre ! Nkulee Dube Top South African Star ! & The Higher Power Band ! Mit Zoe & Band, Christopher Giroud, Moja, Delphine, Tony Nepthali, Nyabinghi, Headphonemusic, Flo, Max Bousso, Mighty Vinc’, Mystical Faya, Zion’Sound.

Daneben wird jamaikanisches Essen und Kulinarisches aus aller Welt angeboten. Das Gelände direkt am Badesee bietet Platz für entspanntes Campen und darüber hinaus auch einen tollen Strand.

Es gibt am Sonntag einen Familientag mit kostenlosem Percussion Workshop für Kinder und für Erwachsene, Djembe stehen zur Verfügung.

Parken inbegriffen & Kinder mit freiem Eintritt

Parken ist im Preis des Tickets enthalten. Campingtickets sollten aufgrund begrenzter Verfügbarkeit direkt mit dem Festivalticket erworben werden.

Kinder bis zu 12 Jahren werden in Begleitung Erwachsener sogar umsonst auf das Gelände kommen.

Lasst Euch verwöhnen von der elsässischen Gastfreundschaft. Das SUNSHINE wird euch am 18., 19. und 20. Juni 2021 von ganzem Herzen begrüßen.

