OXMOX verlost Tickets: „Kadaver Revolte 1919“ – Die Jubiläumsshow des Hamburg Dungeon

1. August 2019

Alles was nach Tier aussieht: ab durch den Fleischwolf und rein in die Sülze

Die Hamburg Dungeon Show „Kadaver Revolte 1919“ zeigt sehr deutlich, wieso der Sülzeskandal die Hamburger so unfassbar wütend machte: In der Fleischfabrik des Grauens sollen ungelernte Arbeiter alles, was irgendwie nach totem Tier aussieht, durch den Fleischwolf und ab in die Sülze drücken. Ob Rattenkadaver, verdorbene Taube, tote Katze oder verwester Hund, solange die Zutaten bis zur Unkenntlichkeit verarbeitet sind, hat Inhaber Starck keine Skrupel sie der Hamburger Bevölkerung als feinste Lebensmittel zu kredenzen.

Kadaver Revolte 1919: Der wütende Mob will die Fabrik stürmen

In der Show werden die akuten Probleme von Sülzehersteller Starck schnell klar: Aufgrund von Demonstrationen vor der Fabrik verlieren immer mehr Mitarbeiter die Nerven und erscheinen nicht zur Arbeit. So werden schnell ungelernte Arbeitskräfte – und damit meinen wir euch! – angeworben und in die Geheimnisse der Herstellung der Kadaver-Sülze eingeweiht. Als Einstellungskriterien gelten ein unempfindlicher Magen, ein schwacher Geruchssinn und absolute Skrupellosigkeit. Doch die Arbeitsatmosphäre innerhalb der Show lässt nicht auf ein längeres Angestelltenverhältnis schließen: Es ist dunkel und heiß, es herrscht ein rauer Ton, überall trieft es vor Blut und Schweiß, in jeder Ecke stehen Tonnen mit verschimmelten Tierkadavern und dazu noch diese vielen Schmeißfliegen. Darüber hinaus müsst ihr fürchten, jeden Moment gelyncht zu werden. Denn vor den Türen der Fabrik randaliert der revoltierende Mob und versucht, sich Zugang zum Betrieb zu verschaffen.

„Kadaver Revolte 1919“ ist eine temporäre Show anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Sülze Unruhe und läuft bis zum 31. August 2019.

Die Fleischfabrik des Hamburg Dungeon sieht zwar täuschend echt aus, aber hier werden selbstverständlich keine echten Tiere verarbeitet.

