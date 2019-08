OXMOX verlost Tickets: Mindways 3D TrickArt Museum

1. August 2019

Fantastische Illusionen für Groß und Klein:

Im Mindways 3D TrickArt Museum sind die Besucher die Stars

Einzigartig, interaktiv und ein Erlebnis für die ganze Familie: Pünktlich zum Ferienbeginn erweitert das Mindways 3D TrickArt Museum die Ausstellung – noch mehr Motive auf noch mehr Fläche. Dank der unglaublichen 3D-Illusionen des japanischen Künstlers Masashi Hattori werden die Kleinen zu Riesen, während die Eltern ins Mini-Format schrumpfen. So entstehen faszinierende Fotos fürs Familienalbum.

Ob auf einem fliegenden Teppich, gefangen in einem Buddelschiff eines Piraten oder im Kampf mit einem Ninja – solche kreativen Fotomotive erleben Besucher europaweit nur in Hamburg. Die große Halle in Hammerbrook ist verziert mit mysteriösen Bildern, die nur aus einer bestimmten Perspektive ihr Geheimnis lüften. Im Stehen, Sitzen oder Liegen posieren die Besucher, allein oder mit mehreren Personen, für Fotos und Videos und können so ihrer Kreativität freien Lauf lassen – oftmals unterstützt durch Requisiten, damit die Szenen noch mehr Spaß machen.

Das Ergebnis: Lustige und verrückte Fotoerinnerungen, die sich hervorragend mit Freunden und Familie teilen lassen. Alle Besucher sind zudem herzlich eingeladen, Verkleidungen mitzubringen.

Die Prinzessinnen- oder Piratenkostüme lassen die Motive noch lebendiger wirken. Die besten und kreativsten Fotos werden monatlich in einem Fotowettbewerb prämiert.

Made in Japan: Wie ein neues Kunstgenre die Welt erobert

Der japanische Künstler Masashi Hattori hat der Tama Art University in Tokyo seinen Master of Arts erhalten und gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten 3D TrickArt-Künstlern Asiens. Seine über 150 Themenwelten, die Hattori stets per Hand skizziert, dann am PC perfektioniert, wurden bereits in über 50 erfolgreiche Einzelausstellungen, sowie in vier permanente Ausstellungen in Japan präsentiert – stets mit großem Medieninteresse.

Während die 3D TrickArt-Welle langsam auch nach Australien und Neuseeland schwappt, holten die deutschen Unternehmer Carsten Dierks und Peer Pubben (bekannt durch die, in 2006 eingeführten, Segway Citytouren) das, in Europa und den USA weitgehend unbekannte, Kunstgenre nach Deutschland, sodass in Hamburg am 1. November 2018 die Europapremiere gefeiert wurde. Weitere Ausstellungen in Deutschland und Europa sind bereits in Planung.

Perfekt für Schulklassen: Das Spiel mit Bildern in Zeiten von Fake News

Die 3D TrickArt-Austellung vermittelt nicht nur viel Spaß und fördert perspektivisches Denken, schauspielerisches Talent und Vorstellungsvermögen – sondern ermöglicht eine kritische Auseinandersetzung mit den Themen Fake News und Fake Pictures, die gerade auch in sozialen Netzwerken eine große Rolle spielen. Hier erleben Schüler hautnah, wie einfach es ist, Bilder zu manipulieren, sodass Wahrheit und Realität sich vermischen und zu subjektiven Begriffen werden, da es auf den Standpunkt des Betrachters ankommt.

Für Schulklassen bietet Mindways 3D TrickArt daher eigene Präsentationen zu diesem Thema an.

Die Mindways 3D TrickArt-Ausstellung läuft noch bis zum 30. November 2019 und wurde um weitere 250 Quadratmeter erweitert und zeigt 30 einmalige Szenen. Sie ist in Hamburg-Hammerbrook täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet, außer dienstags. Jetzt in der Ferienzeit öffnet das Museum Samstags und Sonntags sogar schon um 10:30 Uhr seine Pforten.

Das Mindways 3D TrickArt Museum befindet sich in der Nordkanalstraße 51 in unmittelbarer Nähe zur U-/S-Bahn Berliner Tor.

Weitere Infos: https://www.3dtrickart.de/

