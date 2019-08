6. August 2019

22.-24.08., Sulingen

Die volle Ladung Metal, Punk und Hardcore erwartet euch auf dem Reload.

Besucherzahl: ca. 12.000

Line-Up Highlights: Sabaton, While She Sleeps, Lordi, Callejon, Thundermother, Massendefekt, Sondaschule, Airbourne, Bullet for my Valentine, Bury Tomorrow, Hatebreed …

www.reload-festival.de

Schickt uns eine Mail mit Stichwort “reload” an gewinne@oxmoxhh.de! Wir wünschen euch viel Glück!!

[KS]