OXMOX presents Katermukke Festival – Day & Night 14.07., Neuhöfer Strand

28. Juni 2018

Das viel gefeierte Berliner House- und Technolabel Katermukke lädt zum Tanz am Neuhöfer Strand. Mit dabei sind u. a. Dirty Doering, Jan Blomqvist (Live), NICONÉ, Marcus Meinhardt, Miyagi, Markus Kavka und Pauli Pocket. Ganze 21 Stunden kann getanzt werden, Food Trucks und Chill Out Bereiche sorgen für die nötige Stärkung zwischendurch. Die Location besticht durch die Lage mitten in Wilhelmsburg, direkt an der Elbe. Tipp: Die Anfahrt mit dem Fahrrad durch den alten Elbtunnel und über den Reiherstieg Hauptdeich lohnt sich! Tickets ab 19,56€. Stichwort: Katermukke an gewinne@oxmoxhh.de