Engagierte/r Praktikant/in gesucht, der/die unser junges, dynamisches Team unterstützen möchte!

Die Mitarbeit im Tagesgeschäft, in der Redaktion sowie auf (Verlags-)Veranstaltungen gehört zu den Praktikumsaufgaben. Wenn du zuverlässig bist, Deutsch in Wort & Schrift beherrschst, gern selbständig arbeitest und dich die abwechslungsreichen Aufgaben in einem Zeitschriftenverlag interessieren, freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung.

OXMOX

z. Hd. Roxy Schulz

marketing@oxmoxhh.de