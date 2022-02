Interview: Tocotronic

AUS DEM STAUB GEZÜCHTET

Das Quartett aus Hamburg und Berlin wurde einerseits als Sprachrohr einer intellektuellen Verweigerer-Generation bezeichnet, andererseits als verkünstelt geschmäht. OXMOX-Mitarbeiter Olaf Neumann traf sich mit Tocotronic Sänger Dirk von Lowtzow und Gitarrist Rick McPhail.

Dem Pressetext zum neuen Album „Nie Wieder Krieg“ ist das Zitat „Music is the healing force of the universe“ von Albert Ayler vorangestellt, einem Wegbereiter des Free Jazz.

Dirk von Lowtzow: Wir sind alle große Fans von ihm. Das Stück „Music Is The Healing Force Of The Universe“ covern wir bei Konzerten immer am Ende unseres Songs „Freiburg“, in dem es um Hass geht. Aber sonst ist die Musik von Albert Ayler doch sehr weit von unserer entfernt. Wobei seine Sachen fast schon eine punkige Energie haben. …

Rick McPhail: Es ist wissenschaftlich bewiesen, was Dopamin im Gehirn auslöst. Ein Adrenalinkick auf der Bühne wirkt wie Drogen. Man vergisst in dem Moment alle Probleme und konzentriert sich aufs Musikmachen.

von Lowtzow: Bei Albert Ayler geht es um Musik als universumsverändernde Kraft. Aber im Kleinen kann Kunst allgemein schon jedes Einzelnen Welt ein bisschen verändern, indem man ein anderes Denken bekommt.

Wie hat sich das auf den Klang der Musik ausgewirkt?

von Lowtzow: Das Album klingt sehr rund. Bei Songs wie „Nie Wieder Krieg“ oder „Ein Monster Kam Am Morgen“ haben wir mit Arrangements von Friedrich Paravicini gearbeitet. Auch das braucht Zeit. Diese Liebe zum Detail hört man dem Album an.

Das erste Mal seit Jahren habt ihr sechs der Songs wieder live eingespielt, diesmal sogar mit Live-Vocals – und zwar in den Ber- liner Hansa Studios, wo Klassiker von David Bowie entstanden sind. Macht es einen Unterschied, wo man eine Platte aufnimmt?

McPhail: Es war einfach cool, dort zu sein mit dem Mixer Michael Ilbert. Auch die für mich wichtigen Platten „Black Celebration“ und „Some Great Reward“ sind in den Hansa Studios entstanden, zu denen Depeche Mode sich u. a. durch die Einstürzenden Neubauten inspirieren ließen. Dadurch hatte ich richtig Lust, einmal dort aufzunehmen. In den Hansa Studios hat sich seitdem wenig verändert. Wenn du weißt, dass deine Gitarre durch dieses legendäre Mischpult geht, ist das einfach schön.

Wie wird aus einer Beobachtung ein Song?

von Lowtzow: Ich habe nach der Tour von 2018 zuhause angefangen, neue Stücke zu schreiben und relativ schnell gemerkt, dass es ein erzählerisches und persönliches Album werden wird. Mit Geschichten von Menschen, die am Nullpunkt ihrer Existenz oder von einer inneren Zerrissenheit getrieben sind. Also quasi im Krieg mit sich selber stehen. So kam auch der Albumtitel zustande. Es ist…