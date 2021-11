Verlosung: Grace O’Malley Irish Whiskey – Der erste Whiskey mit einer Frau als Galionsfigur

Vom Aufbruch in eine männliche Domäne und auf den Spuren der beeindruckenden Anführerin Grace O’Malley

Der Grace O’Malley ist eine Hommage an die irische Piratenkönigin Grainne Ní Mháille/Grace O’Malley (1530-1603).

Inspiriert von ihrem wilden Leben und mutigen Charakter sind die Grace O’Malley Spirituosen entstanden.

Der Whiskey ist ein äußerst komplexer Blend, der verschiedene Whiskeys im Alter von drei bis zehn Jahen in sich vereint. Jeder Whiskey-Batch reift in verschiedenen Fasstypen bis zur Perfektion, darunter auch in Fässern aus französischer Eiche. Die Fässer werden von Master Blender Paul Caris entsprechend der gewünschten Eigenschaften des Whiskeys ausgewählt: ehemalige Bourbon-Fässer für die Reifung des Grain-Whiskeys, Rumfässer für die des Malt Whiskeys. Das Ergebnis ist ein Blended Whiskey mit einem exzellenten Gleichgewicht von Fruchtigkeit, Reifecharakter, Komplexität und Weichheit.

Geschmacksprofil

Nase: Karamell, Bourbonvanille, Malznoten, Getrocknete Mandel, Orangenschale, Honig

Gaumen: Im vorderen Gaumenbereich weich mit abgerundetem Tanninen, harmonisch ausgewogen von fruchtigen Obertönen

Nachklang: Orientalisches Gebäck, süsse Gewürze und Röstaromen

Grace O’Malley Whiskey wurde mit diversen internationalen Preisen wie der Double Gold Medal der San Francisco World Spirits Competition 2021 ausgezeichnet.

graceomalleywhiskey.com sowie im ausgewählten Spirituosenfachhandel erhältlich. Die Range ist online untersowie im ausgewählten Spirituosenfachhandel erhältlich.

Eine Flasche Grace O’Malley Blended Whiskey kostet 29,95€.

Gewinnspiel

OXMOX verlost drei Sets Grace O’Malley Blended

Schicke uns jetzt eine Email mit dem Betreff “Grace O’Malley” an: gewinne@oxmoxhh.de

Telefonnummer und Kontaktdaten nicht vergessen!

Einsendeschluss: 30. November 2021