Mo. 15.11. Roachford, Mojo Club & McEbel´s Lucky Punch, Cotton Club

Montag, 15. November

Roachford, Mojo Club, ab 32,- €

Der Londoner Andrew Roachford (56) ist ein leibhaftiger Soulman – solo genauso wie mit seiner Band Mike and the Mechanics. Für die Live-Show zum neuen Album „Twice In A Lifetime“ verspricht er „simply sweet sweat soul music”.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

McEbel´s Lucky Punch, Cotton Club, ab 10,- €

Die langjährigen Local Heroes Stephan Ebel (Ges., Git., Harp), Tom Jack (B.) und Olle Wolski (Dr.) bringen ein breitgefächertes Programm auf die Bühne. Für Blues-Fans aller Facetten bezeichnet sich die Band als Lucky Punch (Glückstreffer).