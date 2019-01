75. Jubiläum von Holiday On Ice

20. Januar 2019

07.02. – 10.02.19, Barclaycard Arena

In “Showtime”präsentieren die weltweit besten Eiskunstläufer Highlights der Eisshow – verpackt in einer emotionalen Geschichte, die durch aufwändige Bühnenbilder und extravagante Kostüme unterstützt wird. „Wir feiern, was wir sind, und erzählen die Geschichte einer emotionalen Showfamilie, die nach immer mehr strebt”, so Peter O’Keeffe, der CEO der Produktion. “Um Holiday on Ice auf ein neues Level zu heben, haben wir ein Team aus führenden Kreativen zusammengestellt […] und erstmals Bungee-Artisten in die Show integriert.“ Mit dabei sind u. a. Creative Director Kim Gavin, der schon Bühnenshows für Robbie Williams und Pink inszenierte sowie Eiskunstlauf-Olympiasieger Robin Cousins. Die Verbindung aus Musical, Magie und Akrobatik verspricht einen Abend der Faszination für Klein und Groß.

Weitere Infos findet ihr hier .

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]