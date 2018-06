Fame: Der Weg zum Ruhm

30. Juni 2018

Bis 11.07., Theater First Stage

Sie träumen von Ruhm, Glanz und Erfolg: Das Musical zeigt den steinigen und tränenreichen Weg, den auch die Stage School Schüler währ­end ihrer dreijährigen Profi-Ausbildung durch­laufen mussten. Nur wer die Prüfung erfolg­reich absolviert hat, steht dann im First Stage Theater im Rampenlicht. Mit ihren ganz indi­viduellen Erfahrungen geben die Schüler den Figuren in „Fame – Das Musical“ eine beson­dere Authentizität, nicht zuletzt wenn es um die Achterbahn der Gefühle geht, die jeder auf dem Weg nach oben durchläuft. Direkt nach ihrer Abschlussprüfung im Mai starten die jungen Profis mit den Proben unter der Regie von Fe­lix Löwy, diplomierter Filmkomponist, der in zahlreichen Positionen für die Stage Enter­tainment gearbeitet hat. Für die Choreo­gra­ph­ien konnte Phil Kempster gewonnen werden. OXMOX verlost Tickets!

