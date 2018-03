OXMOX präsentiert: Piraten Action Open Air Theater

15. März 2018

Piraten Action Open Air Theater – „Spanish-Cuba“, 22.06 – 08.09.

Ich habe schon Pferde k…. sehen

Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht. Jeden Abend laufen die Pferde genau nach Anweisung und wie es im Szenarium vorgesehen ist. Die Reiter kommen heil dahin, wohin sie müssen, die Kutsche rast wie auf Schienen ihren Weg über’s Bühnenareal und plötzlich, eines Tages denkt sich mein Pferd: Och nö, ist ja langweilig, immer das Gleiche zu machen. Probier‘ ich doch einfach mal was Neues. Und spätestens in diesem Moment durchzuckt es auch den Reiter. Denn konzentriert beim Text zu bleiben, die Handlung nicht zu verändern und gleichzeitig das eigenwillige Pferd wieder in die geplante Spur zu bringen, ist manchmal auch für erfahr­en­ste Reiter nicht ganz leicht. Aber genau das ist es ja, was Open Air und LIVE so spannend macht. Und – auch Pferde haben Launen und einen eigenen Charakter.

Wer sich selbst davon überzeugen möchte, kommt ab 22. Juni 2018 ins Open Air Theater in Grevesmühlen.

Euer Captn Flint

alias

Benjamin Kernen

„Auf Seemann, Tod und Teufel“