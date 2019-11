Theater-Review: “Willkommen bei den Hartmanns”

01.11.-15.12. und 26.12. bis 05.01.2020, Komödie Winterhuder Fähhaus

Die pensionierte Rektorin Angelika (Meike Harten) lebt mit ihrem Ehemann und Chirurg Richard (Michael Roll) in sehr guten Verhältnissen. Die Ehe hat sicher bessere Zeiten erlebt, denn die Kinder sind bereits aus dem Haus und Angelika fehlt eine sinnvolle Aufgabe. Richard hingegen steht noch im Beruf, ist aber unfähig, dem Älterwerden mit der nötigen Würde zu begegnen. Angelika sucht nach einem neuen Projekt, mit dem sie sich neu identifizieren kann und geht in die Asyleinrichtung der Stadt um sich zu erkundigen, ob es da eine sinnvolle Tätigkeit für sie gibt. Leider nicht, aber sie trifft dort die ehemalige Kollegin Heike (Ute Willing) die ihr anbietet, doch einen Flüchtling bei sich aufzunehmen. Trotz anfänglichem Unbehagen bei Richard entscheidet man sich für Diallo (Quatis Tarkongton) aus Nigeria an der Grenze zu Kamerun. Das Ganze finden ihre Kinder Sophie (Henrike Fehrs) und Phillp (Jonathan Beck) nicht wirklich prickelnd, denn die Begegnung mit Diallo macht sehr schnell klar, wo die eigentlichen Probleme dieser ach so heilen Familie Hartmann liegen.

Darüber hinaus kommt ans Tageslicht, dass Richard doch leichte Aversionen zu seinem farbigen Assistenzarzt Tarek (Mike Adler) hegt.

Das Theaterstück ist sehr unterhaltsam, bis auf einmal Diallo allein auf der Bühne steht und nur mit einem Scheinwerfer angestrahlt erzählt, warum er allein aus Nigeria geflüchtet ist. Seine Familie wurde von der Terroreinheit „Boko Haram“ vergewaltigt und getötet und auch ihm hatte man damit gedroht. Glaubt mir, die Stimmung war im gesamten Zuschauerraum plötzlich beängstigend still, man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören können.

M. Förster

Foto Beitragsbild: (c) Oliver Fantitsch