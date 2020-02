THEATER TIPPS (März)

Große Jubiläums-Gala – 4 Jahre First Stage

Ab 01.03., First Stage, ab 24€

Die 50 talentiertesten Newcomer der Hamburger Stage School präsentieren die Highlights der bekanntesten Musicals und Theaterstücke. Das Herz rast, der Atem stockt – viele stehen das erste Mal auf der Bühne und müssen ihr Lampenfieber bekämpfen. Sie sind gut vorbereitet. 60 Dozenten haben sie drei Jahre lang geschult. Jetzt sitzt alles. Also Bühne frei.

(Foto: Dennis-Mundkowski)

Alle Toten fliegen hoch – Amerika

Ab 15.03., Altonaer Theater, ab 17€

Plätze bei einer amerikanischen Gastfamilie sind heiß begehrt. Was tut man also, wenn die hamburgische Konkurrenz viel weltgewandter ist als man selbst? Natürlich genau das Gegenteil. So gibt sich der jugendliche Held als naturbegeisterter Kleinstädter aus und schafft es nach Wyoming – mitten in die Provinz. Das hatte er sich eigentlich anders vorgestellt.

Nach Joachim Meyerhoffs preisgekröntem Debütroman

Edgar Wallace: Die Tür mit den sieben Schlössern

Ab 05.03., Imperial Theater, ab 21€

Sieben Vertraute, sieben Schlüssel, sieben Schlösser – ein Erbe. Der exzentrische Lord Selford ist tot und hat sich in seiner Familiengruft bestatten lassen, zusammen mit seinem Vermögen. Um die Tür zu öffnen, benötigt man sieben Schlüssel, die der Lord vorsorglich sieben Personen anvertraut hat. Geplant ist, dass am 25. Geburtstag des rechtmäßigen Erben alle gemeinsam die Tür öffnen. So manch einer hat wohl eigene Pläne …

Sylt – Das Musicals

Bis 11.04., Delphi Showpalast, ab 28,92€

Liebe, Spaß, Urlaubsfeeling – Sylt. Turbulente Urlaubskomödie mit hervorragenden Gesangstalenten und ausgefeilter Choreographie. Ein Spaß für Groß und Klein, hier bleibt kein Auge trocken.

(Foto Beitragsbild: Dennis-Mundkowski)