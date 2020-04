Tradition, Magie und Tierliebe – Circus Krone kommt nach Hamburg

Unter dem Motto „Eure Gunst unser Streben“ bietet der Circus Krone seit über 100 Jahren Zirkuskunst der Extraklasse. Der heute größte Zirkus der Welt entstand Anfang des 19. Jahrhunderts aus kleinen Anfängen das Familienunternehmen mit Tiersinn, welches zu Jahrmärkten reiste und Menschen wilde Tiere, aussterbende Spezies sowie außergewöhnliche Akrobaten präsentierte. Am heutigen festen Familiensitz in München hieß es einige Jahre später, im Jahr 1919, erstmals „Manege frei“- und 4.000 begeisterte Zuschauer waren Zeuge, als wahr gewordene Zirkusgeschichte geboren wurde. Nachdem der Kronebau 1943 dem zweiten Weltkrieg zum Opfer fiel, wurde bereits Ende 1945 in einer provisorischen Manege für fröhliche Momente in einer nicht so fröhlichen Zeit gesorgt. Die Show „Lichterglanz im Roten Ring“ wurde zu einem Glanzlicht am Himmel der Nachkriegszeit und schenkte den Menschen Hoffnung, wo alles Glück und Licht verloren schien.

Prägend für die Geschichte von Circus Krone war, neben den „Krone Gründungsvätern“ der ersten Generationen, vor allem Frieda Krone. Die „Grande Dame“ des europäischen Zirkus wurde 1974 mit dem großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sie schuf wie keine andere, neue Maßstäbe der internationalen Zirkuskunst. Bahnbrechende Formen der Programmgestaltung wie das „Krone-Festival“ kreierte sie fachkundig, mit viel Fantasie und Kreativität und stets mit großer Liebe zu ihren Tieren.

Grundeigenschaften, welche auch die heutige Direktorin Jana Mandana Lacey-Krone auszeichnen, denn Familientradition, Unternehmergeist und Tierliebe sind bis heute die Maxime des Hauses Krone. Seit dem 20. Juni 2017 ist Jana Mandana Lacey-Krone Chefin des größten reisenden Circus weltweit. Für die Aufgaben als Direktorin, Unternehmerin und Tierlehrerin wurde sie von Adoptivmutter Christel Sembach-Krone persönlich und intensiv ihr ganzes Leben lang vorbereitet und ausgebildet. Die bedingungslose Liebe für ihre Tiere teilt sie auch mit Ehemann Martin Lacey jr., mit dem sie einen gemeinsamen Sohn Alexis hat.

Seit 2019 schreibt der Circus Krone wieder einmal Zirkusgeschichte. Die aktuelle Show „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ ist eine mitreißende Geschichte mit viel Fantasie, mitreißendem Humor, magischen Momenten und faszinierenden Zirkuselementen. Der Zuschauer wird mitgenommen in eine andere Welt, in der Zeit und Raum verschwinden zu scheinen. Bereits beim Betreten des imposanten Krone Zeltes führt nostalgische Musik in einen goldenen Palast, der an den Glanz der 20erJahre erinnert. Dem Circus Krone gelingt es dabei eine ganz besondere Magie in die Luft zu zaubern und erzählt eine Geschichte, welche uns in eine fabelhafte Welt entführt. Die Manege wird zum Innenhof eines Palastes, „Mandana“ die Pferdeprinzessin trifft auf die Liebe zum Löwenmann. Die Grenzen zwischen Tier und Mensch verschwimmen. Es ist die Geschichte des Circus, eine Geschichte über die positive Kraft der Liebe, dargeboten mit atemberaubender Artistik, majestätischen Tieren, und kunstvoller Komik. Der Circus Krone biete für diese zauberhafte Geschichte eine der besten Bühnen der Welt, auf der ausgezeichnete Artisten und faszinierende Tiere gemeinsam gelebte Leidenschaft präsentieren. Es ist das unabdingbare Miteinander, welches diese Zirkusgeschichte von allen anderen unterscheidet: Liebe, Vertrauen, Tradition und Kunst verschwimmen zu einer Show, welche ihren Zuschauern zeigt, was mit echter Passion möglich ist. Wie Grenzen aufgebrochen werden können. Wie Liebe Brücken schafft.

Preisgekrönte Akrobaten ziehen die Besucher in „Mandana“ in den Bann, Musik weckt die Sehnsucht nach einer längst vergangenen Zeit; edle Pferde und märchenhafte Kostüme verführen zum Träumen; Raubtiere lassen den Atem stocken und zeigen, was wahre Harmonie zwischen Mensch und Tier ausmacht.

„Mandana – Zirkuskunst neu geträumt“ ist für die ganze Familie. Für Menschen mit Fantasie, für Liebhaber des Zirkus, für anspruchsvolle Theaterkenner, für Neugierige, für Romantiker, für die, die gerne lachen und träumen. Für alle, die sich für ein paar Stunden in eine wunderbare Welt der Magie entführen lassen möchten.