Weihnachtsverlosungen der Woche

3. Dezember 2018

Lecker wohnen

Auf elbmoebel.de finde ihr stylische Möbel, süße Wohnaccessoires und jede Menge Inspi­ration für ein Wohlfühl-Zuhause. Darunter z. B. gemütliche Decken und Kissen in vielen Farbvariationen sowie unterschiedlichen Grö­ßen, die optimal in jedes Wohn- und Schlaf­zimmer passen. Für das Kinderzimmer eignen sich die hübschen Eulenkissen besonders gut. Weitere Accessoires sowie Möbel findet ihr Online. OXMOX verlost einen Gutschein! Elbmoebel.de Stichwort: Elbmöbel

Gemütlicher Kinospaß im UCI

Ob Actionthriller, Drama oder Comedy: In der kalten Jahreszeit sind Kinobesuche am schönsten, also schnappt euch eure Liebsten, denn OXMOX verlost Weihnachtsboxen mit je 2 Kino- Popcorn- und Getränkegutscheinen in der weihnachtlichen Dose, die sich auch perfekt als Geschenk für Groß und Klein eignet! Uci-kinowelt.de Stichwort: UCI

Martins Musikkiste

Seit 1990 liefern Martin Hense und sein Team Instrumente, Saiten und Zubehör.

Der traditionsreiche Musikladen in Kaltenkirchen lockt auch zum Stöbern nach dem passenden Weihnachtsgeschenk. Außergewöhnlich leistungsstark und klang­treu: die FXA5 In-Ear Monitore. Hier kommt innovative Technik zum Einsatz. Sie stellen das gesamte Frequenzspektrum aus­gewogen und klar dar, und das bei her­vorragender Abschirmung gegen Außenge­räusche. Das Signal wirkt unkomprimiert, natürlich und transparent. Mit ihrem flachen Low-Profile-Design tragen sie sich sehr bequem, auch bei längeren Sessions. OX­MOX verlost ein Kopfhörer-Paar! Martinsmusikkiste.eu

Stichwort: FXA5

Apassionata wird zu Cavalluna

Die beliebte Pferdeshow, die jahrelang unter dem Namen „Appasionata“ tourte, heißt von nun an „Cavalluna“. Das Konzept bleibt, sodass Pferdefans wieder voll auf ihre Kosten kommen. Am 05. & 06.01.19 macht die Show Halt in der Barclaycard-Arena, um euch in die „Welt der Fantasie“ zu entführen: Die 56 Pferde, ihre Reiter und ein internationales Team von Tänzern begeistern mit einer neuen Geschichte… cavalluna.com OXMOX verlost Tickets! Stichwort: Cavalluna

Weihnachten und Silvester im ALEX

Ob gemütlicher Brunch am Adventssonntag mit Stollen und Co., Verschnaufpause währ­end der stressigen Weihnachtseinkäufe, Xmas-Cocktail-Happy-Hour an Heiligabend oder schicke Silvesterparty inkl. Buffet: Das ALEX bringt euch kulinarisch gut durch die besinnliche Zeit. Tipp: Die beheizte Außen­terrasse mit Blick auf die Binnenalster. OX­MOX verlost 10×20€ Gutscheine. Stichwort: ALEX

Kalte Füße ade

Der Elsa II Wool WP Damenstiefel von Keen sorgt mit seiner molligen 110g Keen Warm-Isolierung und Thermo-Innensohle sel­bst bei Minusgraden für warme Füße und sieht dabei mit seinen kontrastfarbigen Wollein­sätzen und der Oberschicht aus Vollnarben­leder auch noch stylisch aus. OXMOX verlost 2 Paar. Stichwort: Keen

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]