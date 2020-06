zwischen Erotik Art Museum St. Pauli und der Galerie der Künstler in der Hafencity konnten Kunstinteressierte zwei Ausstellungen bewundern. Die Gäste wurden mit einem kostenlosem Shuttleservice transportiert. Der Grund war die Abstandsregelung wegen Corona, nur so konnte der Abstand gehalten werden weil sich die Gäste so aufteilten.Danke den Veranstaltern, es war eine interessante Ausstellung.