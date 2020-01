CD-REZIS: Nathan Gray, Poppy

Nathan Gray

Working Title

Das Nebenprojekt des Boysetsfire-Sängers ist zum Experimentieren gedacht: nachdem seine erste Solo-LP „Feral Hymns” mit Akustik-Gitarren, Klavier und Geige überraschte, steht das neue Werk für einen soliden Pop/Rock-Sound. Durch die persönlichen Texte zeigt sich der 47-Jährige von einer ungewohnt nahbaren Seite und bringt seine raue Stimme auf erfrischende Weise zum Ausdruck. Gut im Ohr bleibt der Mutmacher „Never Alone” mit einem stark präsenten Bass in den Strophen und tiefgründigen Lyrics. (End Hits Records)

♥♥♥

Poppy

I Disagree

Mit bürgerlichem Namen heißt sie Moriah Rose Pereira und ist definitiv von der experimentierfreudigen Sorte Mensch. 2016 veröffentlichte sie mit „3:36 (Music To Sleep To)” ihr Debüt, das als Einschlafhilfe dienen soll. Flüster-Passagen integriert sie weiterhin gerne in ihre Songs (z. B. in „I Disagree”). Das mag zuerst etwas bizarr klingen, doch schnell nimmt man den speziellen Stil der 25-Jährigen an. “Nischen”-Musik und allemal künstlerisch. (Sumerian Records)

♥♥♥♥