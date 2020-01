Magnum – The Serpent Rings

Die britische Rockband Magnum ist wie ein guter Wein, je älter, desto besser! Im Jahr 48 nach Bandgründung veröffentlichen die Mannen um Sänger Bob Catley und Mastermind Tony Clarkin gleich zu Beginn des Jahres 2020 ein weiteres Meisterwerk, es lautet auf den Namen „The Serpent Rings“, enthält 11 Songs bei einer Gesamtspielzeit von über 60 Minuten. Wie immer dominieren die Rocksongs, aber elektronische Elemente oder Saxophon und Trompete wie beim Song „House Of Kings“ oder das im Song immer wiederkehrende „Not Forgiven“ sind eher untypisch für Magnum. Und genau wegen eben dieser „etwas anderen Songs“, aber auch wegen den Anspieltips „Madman or Messiah“, „The Archway of Tears“, der Titeltrack „The Serpent Rings“ (das „How Far Jerusalem“ im Jahre 2019) oder „The Last One on Earth“ ist für dieses Album „The Serpent Rings“ eine klare Kaufempfehlung auszusprechen! (Steamhammer (Spv))

♥♥♥♥♥♥