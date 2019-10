Als Könige des Hardcore-Punks verfolgt das schwedische Quartett weiter seine politische und musikalische Philosophie in aller Härte: “We still believe that capitalism is cancer and we still believe it can be cured“ [Blood Red]. Treibende Gitarren und die eindringlichen Vocals von Dennis Lyxzén tragen eine Energie und Dramatik heran, auf die sich Refused seit Anbeginn verstehen und mit „War Music“ erneut auf die Spitze treiben. (Spinefarm Records)

ML ♥♥♥♥♥♥