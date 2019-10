Seeed – BAM BAM

Knapp anderthalb Jahre nachdem die Nachricht um den Tod von Demba Nabé (Ges.) die Musikwelt erschütterte, veröffentlichen die Berliner neues Material. Ihm widmen die 10 Jungs mit “Tickets” die erste Single der CD, die durch Trommeln und Saxophon weniger in Trauer getränkt klingt als dass sie nach Aufbruch und Neuanfang klingt. Die Features mit Deutschrap-Hochkarätern Nura (“Sie is geladen”), Trettmann (“Immer bei dir”), Deichkind (“Lass das Licht an”) lassen sich sehen und verknüpfen die Stile der jeweiligen Künstler gekonnt mit den Seed-typischen Texten. Schwermütig wird es mit “Lass Sie Gehn”, in der Peter Fox (48) expressiv das Ende einer Beziehung besingt. (BMG Rights Management)