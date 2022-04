SUZI QUATRO

The Rock Box 1973-1979

Die US-Rockmusikerin gilt als Ikone in einem Genre, das in den 1970ern von Männern dominiert wurde. Mit Hits wie „If You Can’t Give Me Love“ gehörte die 1,52 m kleine Sängerin/Bassistin zu den größten Stars ihrer Zeit. Diese 8-Disc-Box enthält 6 Studio- und 1 Live-Album aus den Jahren 1973-1979 sowie eine DVD mit ausgewählten Promo-Clips und einem Konzert aus Japan plus ein Booklet mit Erinnerungen der 71-jährigen Wahlhamburgerin. (Chrysalis)

5 Sterne