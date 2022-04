Gewinnspiel* “The Innocents” – Gewinne Freikarten für den am 21.04. im Kino startenden, skandinavischen Horrorthriller

Alles andere als unschuldig:

THE INNOCENTS von Eskil Vogt startet

am 21. April 2022 im Kino

In einer norwegischen Hochhaussiedlung entdecken vier

Kinder beim Spielen, dass sie besondere Fähigkeiten besitzen: Sie

können stumm miteinander kommunizieren und die Welt um sich herum

manipulieren. Ein flirrend heißer Sommer voller Möglichkeiten

tut sich den Freunden auf. Während die Erwachsenen nicht

hinschauen, erproben die Kinder ihre neu gewonnene Macht. Die Zeiten

von Vernachlässigung und Bevormundung scheinen für sie endlich

vorbei zu sein. Doch als die Freundschaften zu bröckeln beginnen,

wird der Wohnblock zum Schauplatz eines gefährlichen

Kräftemessens. Was als harmloses Spiel begonnen hat, nimmt schon

bald eine schreckliche Wendung…

Der subtil erzählte Horrorthriller des Oscar®-nominierten

Drehbuchautors und Regisseurs Eskil Vogt, der sein Gespür für

übernatürlichen Grusel bereits mit dem Skript zu THELMA (2017)

unter Beweis stellte, rief bei den Internationalen Filmfestspielen

von Cannes begeisterte Kritiken hervor. Ein herausragendes

Kinderensemble und die beklemmende Atmosphäre sorgen dafür, dass

die düstere Fabel über kindliche Grausamkeit, Moral und

ahnungslose Eltern dem Publikum noch lange im Gedächtnis bleibt.

Nach seiner Deutschlandpremiere als Centerpiece des letztjährigen

Fantasy Filmfest kommt THE INNOCENTS am 21. April 2022 regulär in

die deutschen Kinos.

