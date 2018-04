10. April 2018

Thirty Seconds To Mars

The New Album

Mit Platte Nummer fünf, die den spannenden Titel „The New Album“ trägt, entfernen sich die US-Amerikaner um Frontmann-Schnuckel Jared Leto (46) wieder einen gewaltigen Sch­ritt von ihren rockigen Wurzeln. Wie schon beim Vorgänger „Love, Lust, Faith + Der­ams“, dominieren Synthie-Pop-Töne, die die Gi­t­arre fast vollständig ablösen – besonders de­u­tlich wird dies beim drückenden „Walk On Water“, das eines der Highlights darstellt. Den ruhigen Kontrast gibt’s u. a. mit „Dangerous Night“ – hier brilliert Leto‘s einzigartige, ver­letzliche Stimme einmal mehr. (Universal)

JS ♥♥♥♥♥