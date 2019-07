 Dein Festival-Sommer + Verlosungen!

5. Juli 2019

Amphi Festival, 20.+21.07., Köln, 87 €

Bei der 15. Ausgabe des Metal-Festivals darf man sich auf eine Händlermeile, einen Beachclub, Autogrammstunden und natürlich das fantastische Line-Up freuen!

Besucherzahl: ca. 12.000

Line-Up Highlights: In Extremo, Blutengel, Feuerschwanz, Unzucht, Lord of the Lost, White Lies, Project Pitchfork, Nitzer Ebb, Hocico

amphi-festival.de

Parookaville, 19.-21.07., Weeze, 209 €

Seit 2015 feiert das Dance-Festival riesen Erfolge – nicht zuletzt aufgrund des spektakulären Showkonzepts.

Besucherzahl: ca. 85.000

Line-Up Highlights: Alan Walker, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, DJ Snake, Felix Jaehn, Lost Frequencies, Robin Schulz, Da Tweekaz, Afrojack, Alesso, The Chainsmokers

parookaville.com

Helene Beach Festival, 25.-28.07., Frankfurt (Oder), ab 79 €

Bei Sommer, Sonne & Strand wird am Helenesee zu Hip Hop und Dance gefeiert.

Line-Up Highlights: Alle Farben, Neelix, Prinz Pi, RIN, Gzuz, Alan Walker, Kontra K, Adam Beyer, Moonbootica, Alligatoah, Trettmann, Dame, Drunken Masters

helene-beach-festival.de

Headbangers Open Air, 25.-27.7., Brande-Hörnerkirchen, 54€

Die größte und lauteste Gartenparty geht dieses Jahr in die 22. Runde! Auf dem privaten Grundstück des Veranstalters geben Bands klssischen Metal zum Besten . Ob Newcomer oder alte Legenden – der Garten wird zum Brennen gebracht.

Line-Up Highlights: Exciter, Queensryche, Sanctuary, The Wizards, Blaze Bayley, Tad Morose, Deliverance, Slade, Hellstar, Seven Sisters

headbangers-open-air.com

Juicy Beats, 26.+27.07., Dortmund,

Das Festival im Westfalenpark bedient vor allem Pop-Fans.

Besucherzahl: ca. 50.000

Line-Up Highlights: AnnenMayKantereit, SDP, Bausa, Drunken Masters, Antilopen Gang, Dendemann, UFO361, Rikas, Drunken Masters, OK Kid, Trettmann

juicybeats.net

A Summer’s Tale, 01.-04.08., Luhmühlen, ca. 176€

Mit lockerem Pop, Workshops, Poetry Slams und mehr wird hier in den August gestartet.

Besucherzahl: ca. 10.000

Line-Up Highlights: Maximo Park, Dermot, Elbow, Kennedy, Mogli, Kate Nash, Faber, Matze Rossi, The Charlatans, Die Goldenen Zitronen

asummerstale.de

Wacken Open Air, 01.08.-03.08., Wacken, ab 221€

Metalheads erleben hier nationale und inter-nationale Größen auf 10 Bühnen.

Besucherzahl: ca. 75.000

Line-Up Highlights: Slayer, Bullet for My Valentine, Sabaton, Subway to Sally, Versengold, Cradle of Filth, Eisbrecher, SOiL, Santiano, Legion of the Damned, Necrophobic

wacken.com

