15. Juli 2019

Wacken Open Air, 01.08.-03.08., Wacken, ab 221€

Metalheads erleben hier nationale und inter-nationale Größen auf 10 Bühnen.

Besucherzahl: ca. 75.000

Line-Up Highlights: Slayer, Bullet for My Valentine, Sabaton, Subway to Sally, Versengold, Cradle of Filth, Eisbrecher, SOiL, Santiano, Legion of the Damned, Necrophobic

wacken.com

OXMOX verlost Tickets: Sendet uns eine Mail mit dem Betreff “Wacken” an gewinne@oxmoxhh.de und drückt die Daumen!

[KS]