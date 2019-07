Festivals 2019 + Gewinne!

20. Juli 2019

Big Day Out, 02.+03.08., Anröchte, 104 €

Alle 2 Jahre beleben Top-Acts die beschauliche Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Mit dabei: unser OXMOX-Kolumnist und Musiker Henning!

Besucherzahl: ca. 10.000

Line-Up Highlights: Henning Wehland, Beginner, Beyond The Black, Bullet For My Valentine, Teesy, Fettes Brot, The Subways, Von Wegen Lisbeth

jzi.de

_________________________________________________

Nature One, 02.-04.08., Kastellaun, 87 €

Zum 25. Mal startet die große Party in Rheinland-Pfalz.

Besucherzahl: 60.000

Line-Up Highlights: Da Tweekaz, Moonbootica, Neelix, Mad Dog, Alex Christensen, Airwave, DJ Rush, Karotte, Markus Schulz, Niels van Gogh, Felix Kröcher

nature-one.de

_________________________________________________

SimSalaBoom, 02.-04.08., Menkendorf, 96,75 €

Das Techno, Goa, & Drum’n’ Bass Festival ab 18 geht dieses Jahr mit Konzerten, Kleinkunst und Workshops in die 8. Runde.

Line-Up Highlights: Triforce, Der Klient, Pantomiman, Zusan DJ-Set

ssb-festival.de

_________________________________________________

Werner Rennen, 29.08.-01.09., Hasenmoor, 159 €

Das Motorsportevent untermalt das Rennen zwiaschen Andi Feldmann und Konny Reimann mit exzellenter musikalischer Unterstützung.

Line-Up Highlights: Eisbrecher, Scooter, In Extremo, Thundermother, The Bosshoss, Kim Wilde, Eat the Gun, Extrarbeit

werner-rennen.de

©chrisemiljanssen

_________________________________________________

Ferdinands Feld, 03.08., Rotenburg, ab 43,90€

Das eintägige Festival punktet mit Electro-Acts.

Besucherzahl: ca. 15.000

Line-Up Highlights: EDX, Mark Bale, Marc Werner, Mat.Joe, Vitize, Speedy und der Wolf

ferdinandsfeld.de

_________________________________________________

Homecoming Festival, 04.08., Hamburg, 17,50 €

Was das Techno-Herz begehrt, kommt hier auf die Bühne – mitten in unsere Hamburger Schanze!

Line-Up Highlights: Moonbootica, Township Rebellion, Ante Perry, Neal Potter

_________________________________________________

Applletree Garden Festival, 01.-03.08., Diepholz

Besucherzahl: 5.000

Line-Up Highlights: Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi, Bonaparte, Fil Bo Riva, Balthazar, Blond, Jungsgötter, Giant Rooks

appletreegarden.de

_________________________________________________

Open Flair Festival, 07.-11.08., Eschwege, ab 79 €

Es geht wieder rockig zu in der hessischen Kleinstadt– Kleinkunst und Kinderprogramm inklusive.

Besucherzahl: ca. 20.000

Line-Up Highlights: Annisokay, The Offspring, Bullet for My Valentine, Good Charlotte, Bosse, Donots, Adam Angst, Leoniden, Yungblud, Die Kassierer, Mr. Irish Bastard

open-flair.de

_________________________________________________

Elbenwald Festival, 08.-10.08., Westergellersen, 139 €

Die Fan-Convention umfasst ein vielseitiges Programm aus Musik, Film, YouTube und Literatur rund um Harry Potter, Der Herr der Ringe, Star Wars und Co.

Line-Up Highlights: Scandmaul, Annisokay, Vroudenspil, Elbenwald in Concert, Rockstah, d’Artagnan, Coppelius, Kellerkommando, #zweiraumsilke

elbenwald.de

_________________________________________________

Taubertal, 08.08.-10.08., Rothenburg ob der Tauber, ab 129€

Die malerische Ortschaft wird ein Mal im Jahr zum Beben gebracht, wenn die coolsten Rock, Pop und Rap Acts die Bühnen stürmen. Zum 24. Mal wird in beschaulicher Runde in bester Stimmung gefeiert.

Besucherzahl: ca. 18.500

Line-Up Highlights: The Offspring, Donots, Good Charlotte, OK Kid, Zebrahead, Von Wegen Lisbeth, Nothing But Thieves, Bullet For My Valentine, Trettmann, Bosse

taubertal-festival.de

[KS]