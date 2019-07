Die besten Festivals 2019 + Verlosungen!

23. Juli 2019

M‘era Luna, 10.-11.08., Hildesheim, 104 €

Das Gothik-Festival bietet von Metal über Mittelalter-Musik bis Elektro eine bunte musikalische Vielfalt.

Besucherzahl: ca. 25.000

Line-Up Highlights: Subway To Sally, Within Temptation, Versengold, Empathy Test, Suicide Commando, OOMPH!, Deathstars, Diary of Dreams, Sündenklang, De/vision

meraluna.de

__________________________________________

Summer Breeze, 14.08.-17.08., Dinkelsbühl, 133€

Das Metal-Festival gastiert zum 14. Mal in der charmanten Kleinstadt.

Besucherzahl: ca. 45.000

Line-Up Highlights: Beast in Black, Brainstorm, Death Angel, Hämatom, Parkway Drive, Knasterbart, Lord of the Lost, Avantasia, Nailed to Obscurity, Testament, Airbourne

summer-breeze.de

__________________________________________

MS Dockville, 16.-18.08., Hamburg, 104€

In Wilhelmsburg steigt das Spektakel aus Pop und Rap.

Besucherzahl: ca. 50.000

Line-Up Highlights: Billie Eilish, RIN, Von Wegen Lisbeth, Juju, Nura, Drangsal, Bausa, Meute, Rikas

msdockville.de

__________________________________________

Highfield, 16.-18.08., Großpösna, 149 €

Von Indie-Rock über Rap bis Pop: Das Festival am Stausee Hohenfelde punktet mit einem breiten Spektrum an Live-Acts.

Besucherzahl: ca. 35.000

Line-Up Highlights: Thirty Seconds To Mars, Steve Aoki, Bonez MC & RAF Camora, SDP, The Offspring, Fettes Brot, Cro, Royal Republic, Pennywise

highfield.de

__________________________________________

Elbriot Festival, 17.08., Hamburg, ab 46,90 €

Vor dem Mehr! Theater geht das Rock Festival in eine neue Runde!

Besucherzahl: ca. 10.000

Line-Up Highlights: Avatar, Dragonforce, Airbourne, Of Mice & Men, Hatebreed, Zeal & Ardor, Jinjer

elbriot.de

__________________________________________

Reload Festival, 22.-24-08., Sulingen, 99€

Die volle Ladung Metal, Punk und Hardcore erwartet euch auf dem Reload.

Besucherzahl: ca. 12.000

Line-Up Highlights: Sabaton, While She Sleeps, Lordi, Callejon, Thundermother, Massendefekt, Sondaschule, Airbourne, Bullet for my Valentine, Bury Tomorrow, Massendefekt, Hatebreed

reload-festival.de

__________________________________________

Indian Spirit, 28.08.-03.09., Eldena, ab 75€

Mit Progressive Trance werden hier die letzten Sommertage des Jahres gebührend gefeiert.

Besucherzahl: ca. 8.000

Line-Up Highlights: Ace Ventura, Bliss, Ghost Rider, Neelix, Rising Dust, Vini Vici, Captain Hook, Avalon, Bliss, Earthling, Metronome, Skazi, Tristan

indian-spirit.de

__________________________________________

Lollapalooza, 07.-08.09., Berlin, ab 149 €

Mit einen Mix aus Pop, Rock und Rap beweist das internationale Festival auch dieses Jahr seinen Kult-Status.

Line-Up Highlights: Twenty one Pilots, Billie Eilish, Kings of Leon, Kraftklub, UFO361, Martin Garrix, Bausa, Alan Walker, Rita Ora, Olli Schulz

lollapaloozade.com

Open Flair Festival, 07.-11.08., Eschwege

Das Musik- und Kleinkunst-Festival in Hessen präsentiert uns phänomenale Künstler.

Line-Up Highlights: Adam Angst, Annisokay, Deaf Havanna, Die Fantastischen Vier, Beyond the Black, The Offspring, Zebrahead, Good Charlotte

open-flair.de

__________________________________________

Mittelalterliches Phantasie Spectaculum, 14.+15.09.., Luhmühlen

In gleich mehreren deutschen Städten tretet ihr mit Musikern, Gauklern, Narren, Hexen und mehr eine Zeitreisse ins Mittelalter an.

Line-Up Highlights: Saltatio Mortis, Versengold, Knasterbart, Mr. Hurley & die Pulveraffen, Feuerschwanz, Fiddlers Green

spectaculum.de

__________________________________________

Müssen Alle Mit Festival, 31.08., Stade, 46,45 €

Im schönen Bürgerpark wird das Festival zu einer kleinen Open Air Spektakel mit tollen Musikern.

Line-Up Highlights: Frittenbude, Mia., Turbostaat, Gurr, Juse Ju, Botschaft, Paul Jets, Zoot Woman

muessenallemit.de

Frittenbude, Credit: Bastian Bochinski

Autumn Moon Festival, 18.-20.10., Hameln,

Das Festival an der Weser präsentiert uns ein Line-Up bestehend aus bekannten Größen uns Newcomern. Euren künstlerischen Horizont könnt ihr in Workshops, Ausstellungen, Lesungen und Kleinkunst erweitern!

Line-Up Highlights: Coma Alliance, Burn, Frozen Plasma, Illuminate, Krayenzeit, Nachtmahr, The Dark, Unzucht, Das Ich

autumn-moon.de

[KS]