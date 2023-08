Indian Spirit Festival 30.8.-4.9.2023

Indian Spirit Festival 2023

Bald verwandelt sich die kleine Stadt Eldena in Mecklenburg-Vorpommern wieder in einen Wallfahrtsort für Goa- und Psytrance-Fans aus der ganzen Welt.

Vom 30. August bis zum 04. September 2023 präsentiert das Indian Spirit Festival non-stop Musik auf insgesamt sechs Bühnen für fünf Tage. Es ist eines der größten Events seiner Art und bietet das wohl beste Line-up dieser Genres in Europa. Insgesamt 250 international renommierte Künstler aus Goa, PsyTrance und Techno werden auf drei Hauptbühnen und drei kleineren Bühnen auftreten. Über 20.000 Besucher werden auf eine unvergessliche Reise in die Welt von “Liebe, Tanz und Trance” gehen.

Die “Sun Stage” wird die größte überdachte Bühne in ganz Deutschland sein. Dafür werden die Stoffe von einem der besten Dekorationsteams der Welt bemalt und genäht. Dieser Bereich wird zu einer visuellen Synthese der Künste, zusätzlich ausgestattet mit der neuesten Videomapping-Technologie und modernsten Lasersystemen, die den Besuchern erlauben, sich zusätzlich zur Musik visuell in psychedelische Sphären zu vertiefen. Das großartige Line-up dieser Bühne präsentiert Stars wie Ace Ventura, Astrix, Liquid Soul, Neelix, Infected Mushroom, Vini Vici und viele andere werden auftreten.

Die “Moon Stage” bietet den Gästen Musik zu jeder Minute des Festivals. Hier beginnt es am Donnerstag um 18 Uhr und endet am Montag um 13 Uhr – 24 Stunden non-stop mit bekannten Künstlern wie Avalon, Captain Hook, GMS, Atmos oder Sonic Species. Natürlich bietet das modernste Videomapping zu jeder Tageszeit visuellen Overkill.

Die dritte Hauptbühne ist die “Mushroom Stage” und bietet eine Vielzahl von Acts, wie Boom Shankar, Kindzadza, Hujaboy, Fabio Fusco oder Bluespace, die die Herzen der Psytrance-Fans höher schlagen lassen.

Die drei kleineren Bühnen sind der “Chill Out”-Bereich, wo die Besucher sich zu den Klängen von Ace Ventura & Gaudi in Dub, Alpha in Dub, Gaudi oder Lavinia entspannen können. Die Techno-Bühne präsentiert ein vielfältiges Line-up von begabten Künstlern aus der Technowelt. Und das Fire Tent bietet Dank einer Mischung aus elektronischen Klängen und pulsierenden Beats eine besondere Atmosphäre, die in eine andere Dimension eintauchen lässt.

Das 10ha große Festivalgelände bietet den Besuchern nicht nur erstklassige Musik. Eine große Marktmeile im Stil des Hippie-Marktes auf Ibiza mit über 100 Ständen lädt zum Bummeln, Einkaufen und Genießen ein. Zusätzlich werden in Tipis Workshops, Yoga, Meditation und Heilungen angeboten. Im Yoga & Meditation Magic Sky können Sie von Freitag bis Sonntag an Kursen wie Yoga & Body Activation, Chakras Yoga & Sound Mediation, Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Flow Yoga, Vinyasa Flow Yoga, Power Vinyasa Yoga, Partner Yoga u.v.m. teilnehmen.

Das Workshop Tipi bietet Kurse wie Infinate Creativity, Macramé with Mellikrame, Silten Disco UV Paint Party oder Dreamcatcher an.

Das Healing Tipi bietet klassische Massagen, Vorträge wie Energizing Water, Water Memory und Healing Effects, ein harmonisches heilendes Klangbad sowie Reiki und schwedische Massagen kombiniert mit anderen Heilmethoden an.

Das Double Tipi beherbergt eine Kunstausstellung von Caos Concept, Public Beta, Raven PicUps, Tiny Space Art und ist ein Ort für verschiedene Interviews.

Last but not least der Fire Place vor dem Fire Tent, der Jongleure und Feuerkünstler einlädt, jederzeit frei zu spielen, bietet aber auch Hula Hoop Dance & Tricks oder Flow Art Workshops.

Das Indian Spirit Festival bietet seit 1999 eine besondere Art von Erlebnis und ist bekannt für seine lebendige und warme Gemeinschaft, die eine unvergessliche Reise in die Welt der elektronischen Musik bietet. Der Indian Summer verwandelt die Blätter der Bäume in ein farbenfrohes Meer von Farben und ist die perfekte Kulisse für das größte psychedelische Festival in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unzählige Künstler, Jongleure und Feuerkünstler auf dem Gelände vertiefen das Flair eines nie endenden Sommers und verzaubern die Gäste. Jedes Jahr machen sich Tausende von Psytrance-Fans aus der ganzen Welt auf den Weg nach Eldena, um das Ende der europäischen Festivalsaison zu feiern.

www.indian-spirit.de