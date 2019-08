Die besten Festivals im August + Verlosung!!

1. August 2019

Sendet uns eine Mail mit eurem Wunschgewinn an gewinne@oxmoxhh.de. Wir wünschen euch viel Glück!!

Ferdinands Feld, 03.08., Rotenburg, ab 43,90€

Das eintägige Festival punktet mit Electro-Acts.

Besucherzahl: ca. 15.000

Line-Up Highlights: EDX, Mark Bale, Marc Werner, Mat.Joe, Vitize, Speedy und der Wolf

ferdinandsfeld.de

Open Flair Festival, 07.-11.08., Eschwege, ab 79 €

Es geht wieder rockig zu in der hessischen Kleinstadt– Kleinkunst und Kinderprogramm inklusive.

Besucherzahl: ca. 20.000

Line-Up Highlights: Annisokay, The Offspring, Bullet for My Valentine, Good Charlotte, Bosse, Donots, Adam Angst, Leoniden, Yungblud, Die Kassierer, Mr. Irish Bastard

open-flair.de

Elbenwald Festival, 08.-10.08., Westergellersen, 139 €

Die Fan-Convention umfasst ein vielseitiges Programm aus Musik, Film, YouTube und Literatur rund um Harry Potter, Der Herr der Ringe, Star Wars und Co.

Line-Up Highlights: Schandmaul, Annisokay, Vroudenspil, Elbenwald in Concert, Rockstah, d’Artagnan, Coppelius, Kellerkommando, #zweiraumsilke

elbenwald.de

Taubertal, 08.08.-10.08., Rothenburg ob der Tauber, ab 129€

Die malerische Ortschaft wird ein Mal im Jahr zum Beben gebracht, wenn die coolsten Rock, Pop und Rap Acts die Bühnen stürmen. Zum 24. Mal wird in beschaulicher Runde in bester Stimmung gefeiert.

Besucherzahl: ca. 18.500

Line-Up Highlights: The Offspring, Donots, Good Charlotte, OK Kid, Zebrahead, Von Wegen Lisbeth, Nothing But Thieves, Bullet For My Valentine, Trettmann, Bosse

taubertal-festival.de

OXMOX verlost Tickets!

Endless Summer Festival, 08.-10.08., Torgau, 59 €

Oi!, Hardcore, Punk und Rock and Roll.

Besucherzahl: ca. 4.000

Line-Up Highlights: Die Kassierer, CockSparrer, perkele, Dritte Wahl, Slapshot, OXO 86

end-lss-summer.de

Fuchsbau Festival, 09.08.-11.08.,Hannover, 69,95 €

Kunst, Musik und Diskurs: Ein Festival fernab vom Fließband, elektronische Ekstase trifft auf avantgardistischen Pop. Junge Performer, Künstler, Schauspieler und Denker bieten Workshops und drei unvergessliche Tage im Grünen.

Besucherzahl: ca. 5.000

Line-up Highlights: Avalon Emerson, Munroe Bergdorf, Alobhe, Ilgen-Nur, Bunny Michael, Bazoga

fuchsbau-festival.de

M‘era Luna, 10.-11.08., Hildesheim, 104 €

Das Gothik-Festival bietet von Metal über Mittelalter-Musik bis Elektro eine bunte musikalische Vielfalt.

Besucherzahl: ca. 25.000

Line-Up Highlights: Subway To Sally, Within Temptation, Versengold, Empathy Test, Suicide Commando, OOMPH!, Deathstars, Diary of Dreams, Sündenklang, De/vision

meraluna.de

Summer Breeze, 14.08.-17.08., Dinkelsbühl, 133€

Das Metal-Festival gastiert zum 14. Mal in der charmanten Kleinstadt.

Besucherzahl: ca. 45.000

Line-Up Highlights: Beast in Black, Brainstorm, Death Angel, Hämatom, Parkway Drive, Knasterbart, Lord of the Lost, Avantasia, Nailed to Obscurity, Testament, Airbourne

summer-breeze.de

OXMOX verlost Tickets!

MS Dockville, 16.-18.08., Hamburg, 104€

In Wilhelmsburg steigt das Spektakel aus Pop und Rap.

Besucherzahl: ca. 50.000

Line-Up Highlights: Billie Eilish, RIN, Von Wegen Lisbeth, Juju, Nura, Drangsal, Bausa, Meute, Rikas

msdockville.de

Highfield, 16.-18.08., Großpösna, 149 €

Von Indie-Rock über Rap bis Pop: Das Festival am Stausee Hohenfelde punktet mit einem breiten Spektrum an Live-Acts.

Besucherzahl: ca. 35.000

Line-Up Highlights: Thirty Seconds To Mars, Steve Aoki, Bonez MC & RAF Camora, SDP, The Offspring, Fettes Brot, Cro, Royal Republic, Pennywise

highfield.de

Elbriot Festival, 17.08., Hamburg, ab 46,90 €

Vor dem Mehr! Theater geht das Rock Festival in eine neue Runde!

Besucherzahl: ca. 10.000

Line-Up Highlights: Avatar, Dragonforce, Airbourne, Of Mice & Men, Hatebreed, Zeal & Ardor, Jinjer

elbriot.de

Beitragsbild: © Marius Kimmig

Teile diesen Beitrag









[KS]