Die BESTEN Festivals im September – Teil I

Nocturnal Culture Night, 06.-08.09., Deutzen, ab 91,50€

Post Punk, Dark Wave und Dark Electro in einer außergewöhnlichen Location und mittelalterlichen Flair.

Besucherzahl: ca. 2.500

Line-Up Highlights: Covenant, Wayne Hussey, Joachim Witt, De/Vision, Atari Teenage Riot

nocturnal-culture-night.de

__________________________________________________________

Farbgefühle, Hamburg, 07.09, 23,68 €

Eintauchen in ein buntes Meer aus Farben, Musik und fantastischer Stimmung!

Besucherzahl: ca. 3.000

Line-Up Highlights: Cuebrick, Honka, Sean Finn, Izzy Trixx, Tiscore, Zedo

the-color-festival.de

__________________________________________________________

Volle Kraft Voraus, Neu-Ulm, 07.09, 58€

Spektakuläre Musik Acts und der beliebte Eisbrecher Flohmrakt mit Einnahmen für den guten Zweck, machen dieses Festival zu einem grandiosen Abschluss des Sommers.

Besucherzahl: c.a 3.000

Line-Up Highlights: Eisbrecher, And One, Mono Inc,, Diary of Dreams, A Life Divided, Heldmaschine

vkv-festival.de

__________________________________________________________

Lollapalooza, 07.-08.09., Berlin, ab 149 €

Mit einen Mix aus Pop, Rock und Rap beweist das internationale Festival auch dieses Jahr seinen Kult-Status.

Besucherzahl: ca. 70.000

Line-Up Highlights: Twenty one Pilots, Billie Eilish, Kings of Leon, Kraftklub, UFO361, Martin Garrix, Bausa, Alan Walker, Rita Ora, Olli Schulz

lollapaloozade.com

__________________________________________________________

Mittelalterliches Phantasie Spectaculum, 14.+15.09., Luhmühlen

In gleich mehreren deutschen Städten treten ihr mit Musikern, Gauklern, Narren, Hexen und mehr eine Zeitreise ins Mittelalter an. Line-Up Highlights: Saltatio Mortis, Versengold, Knasterbart, Mr. Hurley & die Pulveraffen, Feuerschwanz, Fiddlers Green

spectaculum.de

Foto: Mittelalterliches Phantasie Spectaculum

Beitagsbild: Mittelalterliches Phantasie Spectaculum