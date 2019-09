Eurojackpot Eventtipp: Reeperbahn Festival

18.-21.09.

Hamburgs Party-Hochburg auf St. Pauli lockt auch dieses Jahr mit einem bunten Programm aus Musik, Kunst, Film, Word, Education – in mehr als 70 Spielstätten. Mitunter tummeln sich sowohl bekannte Musiker, wie Dermot Kennedy, Mighty Oaks und die Leoniden, als auch kleinere, sehenswerte Künstler.

Ein spannendes Highlight: Der Verleih des ANCHOR Musik-Awards, der heiß begehrten Auszeichnung für Newcomer, die den Sprung in eine internationale Karriere anstreben. Von den insgesamt 73 Bewerbern (so viele, wie nie zuvor!) schafften es sechs, sich einen Slot auf dem Festival zu ergattern. Am 21.09. im St. Pauli Theater winkt der Preis jenem Act, der die Jury (u.a. Kate Nash, Peaches) mit Talent und Authenzität am mesiten überzeugen konnte.

Auch wenn beim Reeperbahn Festival die musikalischen Beiträge im Vordergrund stehen, so liefern vielfältigen Straßenkünstler ein ebenso anspruchsvolles Programm : der Arts Playground transformiert das Heiligengeistfeld in eine große Spielwiese, auf der sich u.a. Installateure, Foto-Aussteller, Galleristen austoben – zum entspannten Schlendern und Staunen für Kunst-Interessierte.

reeperbahnfestival.com

4-Tagesticket: ab 105 €

3-Tagesticket (Do.-Sa.): 95 €

2-Tagesticket (Fr.-Sa.): 85 €

1-Tagesticket (Mi.): ab 39 €

1-Tagesticket (Do.): ab 45 €

1-Tagesticket (Fr.): ab 49 €

1-Tagesticket (Sa.): ab 59 €

Foto Beitragsbild: The Subways