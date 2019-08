9. August 2019

14.08.-17.08., Dinkelsbühl

Das Metal Festival gastiert zum 14. Mal in der charmanten Kleinstadt!

Besucherzahl: ca. 45.000

Line-Up Highlights: Bullet for my Valentine (Foto), Avantasia, Beast in Black, Brainstorm, Death Angel, Hämatom, Parkway Drive, Knasterbart, Lord of the Lost, Nailed to Obscurity, King Diamond,Testament, Airbourne, Anomalie, Death Angel, Enslaved, Hammerfall, In Flames

summer-breeze.de

[KS]