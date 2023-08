der gemeinnützige, inklusive Kulturverein Grenzen sind relativ e.V. präsentiert:

“Grenzen sind relativ Festival”

Sa. 19. August 2023

Spielbudenplatz (Reeperbahn)

14:00 bis 23:00 Uhr

Eintritt frei



Es geht in die nächste Runde…

Der Hamburger Verein “Grenzen sind relativ e.V.” (www.grenzensindrelativ.de) veranstaltet am Samstag, 19. August 23 von 14:00 bis 23:00 Uhr auf dem Spielbudenplatz (Reeperbahn Hamburg) das “Grenzen sind relativ Festival” mit Bühnenprogramm, Network-Area und interaktiven Erlebniswelten.

LIVE ON STAGE sind SUPERBAD! mit einem MashUp aus Funk/HipHop/Afro/Soul, Ausnahme-Drummer und One-Man-Party ODED KAFRI, der Sänger von Orange Blue VOLKAN BAYDAR & BAND mit Soul-Songs der 60er, PENSEN PALETTI (Das Pack, Monsters of Liedermaching) mit seiner Bumm-Gitarre, der Singer & Songwriter KIEPER, das virtuose Powertrio um den Gitarristen und Festival-Initiator MISCHA GOHLKE, Ben Schütz & Maxi Klotmann von BODY RHYTHM HAMBURG, das inklusive Profitheater MINOTAUROS KOMPANIE, die Calypso Army (Trio) und Tänzerin Selvia von der HIPHOP ACADEMY HAMBURG sowie diverse SPECIAL GUESTS und einige ÜBERRASCHUNGS-ACTS. Durch das Programm führt Kulturmanager und Moderator MARKUS RIEMANN. (Weitere Infos Künstler*innen: siehe unten)

Die “Art(ist) Clashes”

Ein Highlight des diesjährigen Festivals sind die “Art(ist)-Clashes”: Die mitwirkenden Künstler*innen werden in unterschiedlichen Kollaborationen exklusive Performances auf die Bühne zaubern, die so noch nie gesehen, gehört und erlebt wurden. Die Kollaborationen und Special Guests werden in den kommenden Wochen nach und nach bekanntgegeben

Spielwiese – Spielbudenplatz!

Am Festivaltag finden Live-Musik, Tanz, Performance, Kunstausstellung, interaktive Erlebniswelten und Network-Area auf dem Spielbudenplatz eine gemeinsame Spielwiese. Im Geiste des Mottos „Grenzen sind relativ“ kommen über 100 Künstler*innen, gemeinnützige Organisationen und Ausstellende zusammen, um gemeinsam die Vielfalt der Künste, Menschen und Netzwerke zu feiern.

Bei der NETWORK-AREA können sich gemeinnützige Organisationen, Institutionen, Projekte, Kulturschaffende bzw. MENSCHEN kennenlernen, austauschen und vernetzen. Es lebe das Miteinander, es lebe die Vielfalt!

Im Rahmen der INTERAKTIVEN ERLEBNISWELTEN gibt es interaktive Malerei von der SCHLEI-AKADEMIE, Präsentation des künstlerischen Portrait-Projektes „grenzenlos vernetzt von a-z“ von der Künstlerin ANIKA KRBETSCHEK und dem Fotografen MAXIMILIAN GÖDECKE, Walkact/Begegnungs-Performances “Out of space” von/mit MILENA PIEPER, LUNA WORTHMANN & HANNES TRÄBERT und vieles mehr.