Platten des Monats: Lucinda Williams This Sweet Old World

12. Oktober 2017

This Sweet Old World Preis: EUR 15,99

Lucinda Williams

This Sweet Old World

Zum 25-jährigen Jubiläum spielte Lucinda Williams ihr 1992 erschienendes Werk „Sweet Old World“ neu ein. Herausge­kommen ist ein 16 Tracks umfassendes Album, bei dem man sich fragt: Was kann sie nicht? Gekonnt wechselt sie zwischen Coun­try, Blues, Rock und Gospel. Tragische Stü­cke wie „Pineola“ und „Sweet Old World“ werden von verträumten Liebes­liedern wie „Hot Blood“ abgelöst. Mit Un­terstützung ihres Mannes und Managers Tom Overby nahm Sweet Old World(64) die Platte in zehn Tagen auf und sagt: „Es fühlt sich an wie ein neues Album.“ (Alive)

FS ★★★★☆