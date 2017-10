Platten des Monats: Robert Plant Carry Fine

6. Oktober 2017

Robert Plant

Carry Fine

Drei Jahre nach dem hochgelobten Album „Lullaby and… The Ceaseless Roar“ hat der Brite (69) zusammen mit seiner Band The Sensa­tional Space Shifters das Werk „Carry Fine“ aufgenommen. Keyboarder John Bag­got, die Gitarristen Justin Adams und Liam Tyson sowie Drummer Dave Smith spielen hierdrauf zudem exotische Instrumente wie T’Bal, Bendir oder Oud. Zusätzliche Unter­stützung bekommt der Ex-Led-Zeppelin-Sänger beispielsweise bei „Bluebirds Over The Mountain“ von Chrissie Hynde. (Warner)

FS ★★★★★