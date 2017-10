Platten des Monats: Fünf Sterne deluxe Flash

4. Oktober 2017

Fünf Sterne deluxe

Flash

Unsere Titelhelden haben sich geschlagene 17 Jahre Zeit gelassen, um den Zuhörern der ersten Stunde 20 neue Tracks um die Ohren zu hauen. Doch: Was lange währt, wird endlich gut. Dass sich Das Bo (41, Rap) und Tobi Tobsen (Rap) in der langen Pause sowohl musikalisch als auch persönlich weiterent­wickelt haben, hört man den Songs deutlich an. So werden sich nicht nur eingefleischte Hip-Hop-Fans über u. a. den coolen Titeltrack, das fetzige „Afrokalle“ oder das auf dem letzten Drücker fertiggestellte „SMS“ freuen – Freun­de von anderen Genres sollten ihre Ohren und Herzen ebenfalls für diesen Leckerbissen öff­nen. (Warner)

JS ★★★★★