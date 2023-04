Festival-Guide #11: Nova Rock Festival

Nova Rock Festival

Wo: Nickelsdorf in der Nähe von Wien (Österreich)

Wann: 07.06.2023 bis 10.06.2023

Kostet: Ab 114,99

Österreichisches Rockmusik-Festival

Line-Up Highlights:

Slipknot · Disturbed · RIN · Ska-P · Marteria · Within Temptation · In Extremo · The Hu