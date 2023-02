Genussvolle Winterwochen im ALEX – Abwechslungsreiches Verwöhnprogramm zum Jahresende

Bislang hat uns das milde Herbstwetter ja so richtig verwöhnt. Aber der Winter steht in den Startlöchern und mit ihm die sinkenden Temperaturen, die den Wunsch nach Behaglichkeit und gemütlichem Beisammensein steigern. Die ALEX-Betriebe bieten ihren Gästen in der winterlichen Jahreszeit ein Rundum-Wohlfühlpaket in einem heimeligen Ambiente bei romantischem Kerzenschein, flackerndem Kunst-Kaminfeuer, entspannter Musik und leckeren Köstlichkeiten.

Seit Mitte November wehen verführerische Düfte durch die Café-Restaurants, verzaubern winterliche Waffel-, Kuchen-, Eis- und Heißgetränkekreationen die Gäste. Wie etwa die Eis-Bowls mit zart schmelzendem Blaubeersahne- oder Minzeis mit Schokowundersoße, knusprige Walnuss- oder Schoko-Eierlikör-Waffeln, himmlisch warme Schokobrownies, frisch gebackene Churros mit Karamellsoße oder fluffiger Kaiserschmarrn mit Vanilleeis und fruchtiger Kirschgrütze. Vielleicht fällt die Wahl auch auf eine sahnige Marzipantorte mit Bratapfelfüllung? Maximal beglückend sind sicher die neuen Hot Cups. Hier trifft cremiger Kokosnusslikör mit warmen Gewürznoten auf heiße Schokolade und Sahne oder heißen naturtrüben Apfelsaft mit Zimtstange. Serviert werden die kulinarischen Genüsse in einem wohligen Wohnzimmer-Ambiente und auf großen Außenterrassen, die mit warmen Decken zum Verweilen einladen.

Los geht’s mit dem ALEX-Verwöhnprogramm schon früh am Morgen. Dann lockt das umfangreiche Frühstücksbuffet die Schlemmerfreunde an. An Sonn- und Feiertagen präsentiert es sich als Brunchbuffet mit einer noch größeren Genussvielfalt und mit extralangen Öffnungszeiten bis in den Nachmittag hinein an den beiden Weihnachtsfeiertagen.

Für Silvester hat ALEX den Sekt schon kaltgestellt und nimmt Reservierungen für Menü oder Buffet entgegen. Jeder Betrieb feiert Weihnachten und Silvester etwas anders.

Und wer Neujahr genussvoll starten möchte, beginnt den ersten Tag des Jahres 2023 mit dem großen Brunchbuffet im ALEX – ab 11.00 Uhr Katerfrühstück inklusive…

