Konzert-Tipp: Fr, 12.05.2023 Andreas Gabalier, Barclays Arena, Tickets ab 50 Euro

Freitag, 12.05.2023

Andreas Gabalier, Barclays Arena, Tickets ab 50 Euro

20:00, 18:00 Uhr (Einlass)

Dirndl – Wahnsinn – Hulapalu!

Der österreichische Volks-Rock ’n’ Roller Andreas Gabalier zählt zu den populärsten und erfolgreichsten Musikern und Entertainern Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mit fast 6 Millionen verkauften Tonträger. Seine erfolgreichste Veröffentlichung ist die Single Hulapalu mit über einer Million allein und erhielt hierfür sogar einen Diamant-Award. Es folgten ausverkaufte Stadien-Tourneen sowie die Megashow vor über 90.000 Besuchern in München. Noch nie hatte ein österreichischer Künstler für ein einziges Konzert so viele Karten verkauft. 2012 erhielt Gabalier den Bambi in der Kategorie Shooting Star des Jahres und gewann bisher ebenso viermal einen Echo sowie 7 Mal den Amadeus Award, Österreichs größter Musikpreis sowie mehrere Gold- und Platinauszeichnungen. 2019 veröffentlichte er sogar mit Arnold Schwarzenegger den Song mit dem Titel Pump it Up. Nun kommt er mit neuem und seinem zugleich siebten Album Ein neuer Anfang wieder auf grosse Arena-Tour. Mit im Gepäck hat Gabalier ebenso all seine Hits wie I sing a Liad für di, So liab hob i di, I steh auf di undnatürlich werden einige seiner Fans das Dirndl sowie die Lederhose wieder aus dem Kleiderschrank hervorholen. Es wird gesungen, getanzt, gefeiert und bisweilen auch ganz still gelauscht, denn das kann der Musiker aus der Steiermark ebenso. Als 2006 sein Vater durch einen Suizid starb und zwei Jahre später auch seine jüngere Schwester sich ihr Leben, widmete er den beiden die einfühlsame Ballade Amoi seg’ ma uns wieder (Einmal sehen wir uns wieder).

