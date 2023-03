Konzerte des Monats: Fr., 3.3 & 24.3.2023, Lory & The ToyBoys, Cowboy & Indianer

Freitag, 3.3 2023 und Freitag, 24.3. 2023

Lory & The Guys, Cowboy & Indianer, Eintritt frei

21.00 Uhr

Das Hamburger Quartett Lory & the ToyBoys performen Cover-Songs vom Feinsten Mit über 3 Stunden Programm singt die ausgebildete Sängerin Lory die Hits von Bands wie Blur, Adele, Pink, Foo Fighters, Police, G’n’R und vielen mehr. Rock on!