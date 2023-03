Konzerte des Monats: Fr., 3.3 2023, In Case of Blues feat. Martinés, Cotton Club

Freitag, 3.3 2023

In Case of Blues feat. Martinés, Cotton Club, AK 15 Euro

20.00 Uhr

Cecilia Martinés ist Hamburgs Bluessängerin mit latino – deutschen Wurzeln. Gern wird sie auch „die Shakira aus Altona“ oder auch die neue Janis Joplin genannt. Während des zweiten Lockdown traf die Sängerin dann auf die top eingespielte Blues-Combo In Case of Blues und die Chemie passte sofort! Seither haben sie mit fetzigen Gitarrenriffs und jazz angehauchten Klaviereinlagen den Cotton Club bereits diverse Male zum Beben gebracht.