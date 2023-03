Konzerte des Monats: Fr., 3.3 2023, Bon Scott, Lola Kulturzentrum

Freitag, 3.3 2023

Bon Scott, Lola Kulturzentrum, AK 20 Euro

20.00 Uhr

BON SCOTT ist eine der ältesten AC/DC Cover-Bands Deutschlands und wurde nach dem am Februar 1980 verstorbenen Sänger Bon Scott benannt. Die fünf erfahrene Musiker (Kay Carstens, Gesang, Matthias Lange und Yenz Leonhardt an der Gitarre, Jens Becker, Bass sowie Schlagzeuger Karsten Kreppert) rocken nun bereits seit mehr als 35 Jahren quer durch Europa und geben die traditionellen AC/DC Klassiker wie Highway To Hell, TNT, Whole Lotta Rosie als auch aktuelle Hits wie Thunderstruck, Stiff Upper Lip sowie Back in Black zum Besten. Das gleichnamige Album zählt inzwischen mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern weltweit zum zweiterfolgreichste Album aller Zeiten. Ein absolutes Muss für alle eingefleischten AC/DC Fans!